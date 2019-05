Sieber: Spürbare Entlastung für unsere Familien

„Entlastung Österreich“ ist wichtige Maßnahme im Sinne unserer Familien

Wien (OTS) - Die Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, die Steuer- und Abgabenquote in Richtung 40 Prozent zu senken. Erste Maßnahmen wie beispielsweise die Senkung der Arbeitslosenversicherungsbeiträge für niedrige Einkommen oder der Familienbonus Plus, der insgesamt 950.000 Familien entlastet, wurden bereits gesetzt. Die Steuerreform, die unter dem Motto ‚Entlastung Österreich‘ steht, wird nun weitere Entlastungen bringen, die auch unseren Familien zugutekommen“, so heute, Mittwoch, ÖVP-Familiensprecher Abg. Norbert Sieber.

Um gezielt im unteren Einkommensbereich Arbeitsanreize zu setzen, sollen bereits 2020 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit niedrigen Einkommen über den Sozialversicherungs-Bonus entlastet werden. Die durchschnittliche Entlastung soll 280 Euro im Jahr betragen. In den Jahren 2021 und 2022 werden dann Lohn- und Einkommenssteuerzahler in zwei Etappen über den Steuertarif entlastet. Sieber nannte als Beispiel einen Arbeitnehmer, der monatlich 2.000 Euro brutto verdient und jährlich um 660 Euro entlastet werde. Verdient jemand 3.500 brutto, so wird er um 1.132 Euro pro Jahr entlastet.

„Entlastung Österreich“ steht für eine neue und nachhaltige Umverteilung vom Staat zu den Bürgerinnen und Bürgern sowie Unternehmern. Bis 2022 soll inklusive der bereits in Kraft getretenen Maßnahmen eine Entlastung von rund 8,3 Milliarden Euro erreicht werden. „Gerade für Familien ist dies eine wichtige Initiative, um sie zu stärken und auch der Armutsgefährdung entgegenzuwirken“, so Sieber.

