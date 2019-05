Reges Interesse von angehenden Maturanten bei Info-Veranstaltung der Polizei

Wien (OTS) - Datum: 30.04.2019

Uhrzeit: 13:00 Uhr

Adresse: 03., Marokkaner Kaserne

Unter dem Motto „Von der Schule zur Polizei“ organisierten gestern die Bildungsdirektion Wien und die Wiener Polizei eine Informationsveranstaltung für rund 110 AHS-Schülerinnen und AHS-Schüler aus verschiedenen Gymnasien Wiens, um den Jugendlichen den Polizeiberuf im Rahmen der Berufsorientierung näher zu bringen.

Bei dieser speziellen Form des mittlerweile sehr erfolgreich in Wien etablierten „Re-cruiting Day“ konnten sich die angehenden Maturantinnen und Maturanten bei persönlichen Gesprächen und in Kleingruppen mit Polizeibeamten ein konkretes Bild vom Polizeiberuf machen. Zusätzlich gab es wie üblich Informationen zum Aufnahmeverfahren, zur Ausbildung und zu den vielfältigen Weiterbildungsmöglichkeiten innerhalb der Polizei. General Dr. Michael Lepuschitz, Landespolizeivizepräsident in Wien, sowie Mag. Heinrich Himmer, Bildungsdirektor der Bildungsdirektion für Wien, betonten bei der Veranstaltung die Wichtigkeit umfassender und vielseitiger Berufsorientierung sowie den hohen Stellenwert und die unverzichtbare Arbeit der Wiener Polizei.

