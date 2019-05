Mehrere Festnahmen nach Suchtgift-Deals

Wien (OTS) - Datum: 29.04.2019

Uhrzeit: 12:00 – 22:00 Uhr

Adresse: Öffentlicher Raum im Bereich der U6

Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West, führte am 29.04.2019 eine Schwer-punktaktion gegen den Suchtmittelverkauf durch. Der Fokus der Beamten lag in der Festnahme von Straßenverkäufern, um den ständigen Kontrolldruck gegen den Suchtgifthandel im öffentlichen Raum aufrecht zu erhalten. Im Rahmen der Aktion gelangen vier Festnahmen von mutmaßlichen Dealern sowie die Festnahme eines mutmaßlichen Betrügers, der Cannabidiol-Präparate (CBD) als Marihuana zum Ver-kauf anbot. Bei den vier Festgenommenen wurden insgesamt ca. 410 Gramm Mari-huana sichergestellt, wobei allein 400 Gramm bei einem Mann gefunden wurden, der zufällig einem zivil agierenden Beamten eine geringe Menge an Cannabis verkaufen wollte. Neben dem Suchtmittel stellten die Kriminalbeamten ca. 2.700 Euro an Bargeldbeständen sicher.

