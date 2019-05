Wöginger: Diese Steuerreform lässt erstmals Geringverdiener profitieren

ÖVP-Sozialsprecher und Klubobmann: Bundesregierung setzt den Entlastungskurs für die Österreicherinnen und Österreicher unter der Prämisse „Entlastung Österreich“ erfolgreich fort

Wien (OTS) - „Von dieser Steuerreform, die die Bundesregierung und Finanzminister Hartwig Löger jetzt auf den Weg bringen, profitieren erstmals auch Geringverdiener. Damit setzen wir unseren erfolgreichen Entlastungskurs für die Österreicherinnen und Österreicher weiter fort“, betont der Klubobmann und Sozialsprecher der neuen Volkspartei, August Wöginger, zur Steuerreform, die unter der Prämisse „Entlastung Österreich“ steht. Damit sei die Steuerreform eine „Entlastung mit Hausverstand“, mit der die Regierung unter Bundeskanzler Sebastian Kurz ein zentrales Wahlversprechen einlöse. Mit einem Entlastungsvolumen von insgesamt 8,3 Milliarden Euro ab 2022 gebe es ein deutliches „Weniger“ an Steuern und ein „Mehr für die Österreicherinnen und Österreicher“. Wöginger: „Das unterscheidet uns in der Bundesregierung und im Parlament deutlich von jenen Kräften, die am heutigen 1. Mai der ‚marschierenden‘ Inszenierung den Vorrang geben.“



Der ÖVP-Klubobmann, der auch Bundesobmann des ÖAAB ist, verweist auf die Entlastungseffekte für niedrige Einkommen durch den Sozialversicherungs-Bonus: „Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden um durchschnittlich 280 Euro jährlich entlastet werden, Pensionistinnen und Pensionisten um durchschnittlich 170 Euro im Jahr.“ Weiters hebt Wöginger hervor: „Die Reform der ersten drei Einkommenstarife bis 2022 sorgt für eine Entlastung von Einkommen und Pensionen in Höhe von 3,9 Milliarden Euro. Für uns ist klar, dass Leistung sich lohnen muss.“ Im Jahr 2022 werden Arbeitnehmerinnen bzw. Arbeitnehmer mit einem Verdienst von monatlich 2.000 Euro brutto jährlich so um 660 Euro entlastet, Beschäftigte mit einem Monatsbruttobezug von 3.500 Euro um 1.132 Euro pro Jahr.

„Als ÖAAB-Obmann freut es mich umso mehr, dass drei unserer wesentlichen Forderungen nun umgesetzt werden. Neben der Entlastung von niedrigen Einkommen und der Reform der Steuertarife wird das die Attraktivierung der Mitarbeiterbeteiligung sein. Mit den bereits gesetzten Maßnahmen, wie dem Familienbonus Plus oder der Senkung der Arbeitslosenversicherungsbeiträge wird ab 2022 eine Gesamtentlastung von insgesamt 8,3 Milliarden Euro erreicht“, schließt Wöginger.





