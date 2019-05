ORF III am Donnerstag: „Politik live“-Diskussion zur aktuellen Steuerreform-Debatte, EU-Wahl und Klimakrise in „Inside Brüssel“

Außerdem: „Wilde Reise mit Erich Pröll“ im Bann der Wüste Kalahari, „Im Brennpunkt“-Doku-Doppel u. a. mit „Ungarn: Orbáns illiberale Demokratie“

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information führt am Donnerstag, dem 2. Mai 2019, in der „Wilden Reise“-Doku „Kalahari – Im Bann der Wüste“ (20.15 Uhr) von Hugh Pearson in die Kalahari. Die Wüste im Südwesten Afrikas besticht mit ihren rätselhaften Feenkreisen und den sporadischen Wasserstellen, die zum Treffpunkt für Strauße, Spitzmaulnashörner und Erdmännchen gleichermaßen werden.

Den Politikabend ab 21.10 Uhr eröffnet ORF III mit einer „Politik live“-Gesprächsrunde zur aktuellen Steuerreform-Debatte. Ab 2021 – im Jahr vor der nächsten Nationalratswahl – soll die geplante Steuersenkung vor allem die arbeitende Bevölkerung entlasten. Woher kommt das Geld dafür? Und wer wird tatsächlich davon profitieren? Wessen Handschrift trägt die Reform – und wer kann beim vielzitierten „kleinen Mann“ besser punkten? Darüber diskutiert ORF-III-Chefredakteurin Ingrid Thurnher mit ihren Gästen.

Anschließend zeigt ORF III die „Im Brennpunkt“-Doku „Ungarn: Orbáns illiberale Demokratie“ (22.00 Uhr). Viktor Orbán und seine rechtspopulistische Partei Fidesz bauten 2018 bei der ungarischen Parlamentswahl ihre Mehrheit auf fast 50 Prozent der Stimmen aus. Unter der Führung von Orbán entwickelte sich Ungarn in den vergangenen Jahren zu einem der am meisten abgeriegelten Länder der EU. „Im Brennpunkt“ wirft einen kritischen Blick auf unseren Nachbarn.

Um 22.55 Uhr folgt „Inside Brüssel“ zu den Themen Klimakrise und Großbritannien bei der EU-Wahl. Das Vereinigte Königreich wird aller Voraussicht nach an der Europawahl teilnehmen. Was passiert, wenn die Brexit-Partei gewinnt? Könnte das Thema Brexit auch anderswo in Europa die Wahl beeinflussen? Und: Kein Ausweg aus der Klimakrise? Es fehlt nicht an grundsätzlichen Bekenntnissen zum Kampf gegen den Klimawandel. Aber was könnte konkret geschehen? Darüber diskutiert Peter Fritz im EU-Parlament in Brüssel mit Mady Delvaux (Sozialdemokraten Luxemburg), Sir Graham Watson (Lobbyist und EU-Experte), Thomas Mayer (Der Standard) und Stefani Weiss (Bertelsmann Stiftung).

Der Abend schließt mit der „Im Brennpunkt“-Doku „SPÖ – Der lange Marsch in die Opposition“ (23.45 Uhr) von Reiner Reitsamer.

