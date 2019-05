ORF-III-Gala zum 80. Geburtstag von Dagmar Koller mit Wegbegleitern wie Alfons Haider und Harald Serafin

Aufzeichnung am 7. Juni im ORF RadioKulturhaus, Ausstrahlung Anfang September

Wien (OTS) - Dagmar Koller wird am 26. August 2019 80. ORF III Kultur und Information würdigt das künstlerische Multitalent mit einer glanzvollen Geburtstagsgala, die bereits am Freitag, dem 7. Juni, im ORF RadioKulturhaus aufgezeichnet wird. Die Ausstrahlung erfolgt Anfang September in ORF III. Tickets für den Jubiläumsevent sind ab sofort erhältlich.

Zu den größten Erfolgen des Unterhaltungsstars zählen die Rolle der Aldonza im Musical „Der Mann von La Mancha“ sowie die Auftritte in Franz Lehárs Operettenklassiker „Das Land des Lächelns“. Darüber hinaus spielte Dagmar Koller in weltberühmten Musicals wie der „West Side Story“ oder „My Fair Lady“. Auch in zahlreichen Fernsehproduktionen trat der Publikumsliebling prominent auf, darunter in der Erfolgsserie „Ringstraßenpalais“, in Axel Cortis Mehrteiler „Radetzkymarsch“ und in der „Tatort“-Folge „Mord im Ministerium“ aus dem Jahr 1974 mit Fritz Eckhardt als Oberinspektor Marek.

Im Rahmen der ORF-III-Geburtstagsgala erklingen jene Melodien, die Dagmar Kollers Leben in besonderer Form geprägt haben. Stargäste wie Alfons Haider, Peter und Paul-Armin Edelmann, Harald Serafin und Günter Tolar erinnern sich gemeinsam mit der Jubilarin an humorige wie persönliche Anekdoten aus ihrer langjährigen Karriere. Durch den Abend führt ORF-III-Moderator Peter Fässlacher.

