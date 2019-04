Landhaus-Maibaum kommt heuer aus der Stadtgemeinde Mautern

LH Mikl-Leitner: Diese Tradition steht für das Miteinander und für Werte

St. Pölten (OTS/NLK) - „Mit der Übergabe des Maibaumes im Regierungsviertel pflegen wir eine gute und schöne Tradition, die in unserer schnelllebigen Zeit für das Miteinander und für Werte steht“, betonte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner am heutigen Dienstag im Regierungsviertel in St. Pölten bei der Übergabe des rund 24 Meter hohen Baumes durch die Stadtgemeinde Mautern. Begleitet von den musikalischen Darbietungen des Männergesangsvereins, der Trachtenkapelle und der Volksschule Mautern wurde der Maibaum am Traisenvorplatz aufgestellt.

Landeshauptfrau Mikl-Leitner erinnerte daran, dass die Patronanz für den Landhaus-Maibaum jedes Jahr eine andere niederösterreichische Gemeinde übernimmt. Das unterstreiche auch die gute Partnerschaft und das Miteinander von Land und Gemeinden.

Für die Ausrichtung der Feier bedankte sich die Landeshauptfrau bei Bürgermeister Heinrich Brustbauer und den Abordnungen der Stadtgemeinde Mautern ebenso wie bei der Betriebsfeuerwehr NÖ Landhaus unter Kommandant Karl Enzinger.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Franz Klingenbrunner

02742/9005-13314

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse