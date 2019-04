Das Naturhistorische Museum Wien zeigt ab 1. Mai 2019 einen spektakulären Meteoriten-Neuzugang aus Viňales, Kuba

Die Republik Kuba überreicht einen Teil des Meteoriten, der am 1. Februar 2019 auf die Karibikinsel gefallen ist, an die weltberühmte Meteoritensammlung des Hauses.

Wien (OTS) - Begleitet von trommelnden Geräuschen und intensiven Blitzlichtern fiel am 1. Februar 2019 um 13:17 Uhr Ortszeit über der kubanischen Stadt Viñales in der Provinz Pinar del Río ein Meteorit vom Himmel. Eine Rauchschwade war über der rund 27.000 Einwohner zählenden Stadt deutlich zu sehen, nach 20 Sekunden war das Spektakel vorbei. Die Menschen, die den Fall beobachtet hatten, gingen von einem Flugzeugabsturz aus. Als sie feststellten, dass es sich um einen Meteoritenschauer gehandelt hatte, zogen sie los, um Gesteine zu sammeln: Über 100 Kilogramm Material wurde aufgesammelt, einige der Gesteinsbrocken wurden auf Dächern entdeckt, andere hatten sich tief in die Tabakfelder eingegraben.

Das kubanische Institut für Geophysik und Astronomie, das Ministerium für Wissenschaft, Technologie und Umwelt in Kuba sowie die kubanische Gesellschaft für Geologie freuen sich, dem Naturhistorischen Museum Wien Teile des Viñales Meteoriten für seine Schausammlung sowie zur wissenschaftlichen Untersuchung zur Verfügung zu stellen.

Ludovic Ferrière, Chef-Kurator der Meteoritensammlung des NHM Wien, beschreibt den Neuzugang in der Schausammlung folgendermaßen: „Es ist ein fast zur Gänze mit mattbraunschwarzer Schmelzkruste überzogener, etwas über 61 Gramm schwerer Stein von herzförmiger Gestalt. Ein kleiner seitlicher Anbruch zeigt eine hellgraue Matrix mit zahlreichen dünnen Schockadern.“

Der Meteorit wurde als Gewöhnlicher Chondrit L6 klassifiziert: „Von den 68.500 anerkannten Meteoriten weltweit sind etwa 10.800 als Gewöhnliche Chondriten L6 klassifiziert. Unter ihnen sind nur 281 beobachtete Fälle verzeichnet, der Viñales-Meteorit miteingeschlossen“, ergänzt Ferrière.

„Für das Naturhistorische Museum Wien, das die größte Meteoritenschausammlung der Welt beherbergt, die im internationalen Vergleich gleichzeitig die älteste und eine der zahlenmäßig größten Sammlungen überhaupt ist, ist der Viñales-Meteorit eine wertvolle Ergänzung“, dankte Generaldirektor und Impaktforscher Christian Köberl dem Kubanischen Botschafter Juan Antonio Fernández Palacios für das wertvolle Gestein. Ab 01. Mai 2019 ist der Neuzugang im Meteoritensaal Nr. 5 des NHM Wien zu besichtigen.

