FPÖ-Darmann: „Wir entlasten die Österreicher nachhaltig, fair und gerecht!“

Klagenfurt (OTS) - Sehr zufrieden zeigt sich der Kärntner FPÖ-Chef Klubobmann Mag. Gernot Darmann mit der heute von der türkis-blauen Bundesregierung präsentierten Steuerentlastungsreform. „Mit dieser Steuerreform entlasten wir die Österreicher nachhaltig, fair und gerecht. Niemals zuvor wurden Geringverdiener in diesem Ausmaß entlastet. Wir servieren den Menschen auch keine Mogelpackung, die mit der rechten Hand gibt und mit der linken Hand durch neue Belastungen wieder nimmt, so wie das zuletzt unter SPÖ-Bundeskanzler Faymann bei der Steuerreform 2015/2016 der Fall war“, betont Darmann.

„1,8 Millionen Arbeitnehmer, 1,8 Millionen Pensionisten und 500.000 Selbständige und Bauern profitieren von der Senkung der Krankenversicherungsbeiträge. 100 Prozent der 4,8 Mio. Steuerzahler profitieren von der Senkung der Einkommensteuer. Wir halten unser Versprechen und entlasten die kleinen und mittleren Einkommensbezieher. Mehr als 75 % bzw. rund 5 Mrd. Euro des Gesamtvolumens der Steuerentlastungsreform entfallen auf die Entlastung der Arbeitnehmer“, verweist Darmann. Damit sorge man auch für eine deutlich höhere Entlastung als es die Bundes-SPÖ noch im Jänner gefordert hatte, so Darmann in Richtung Landeshauptmann Kaiser.

In der Vergangenheit seien Steuerreformen vor allem durch eine Neuverschuldung oder durch neue Steuern gegenfinanziert worden. „Wir sorgen hingegen für eine ehrliche und nachhaltige Entlastung. Wir stärken die kleinen und mittleren Einkommen, aber auch die kleinen und mittelständischen Unternehmen, damit unsere Arbeitsplätze in Österreich erhalten und neue geschaffen werden können. Dieses Ziel erreichen wir, ohne die Menschen durch neue Steuern zu belasten und ohne Österreich und den zukünftigen Generationen neue Schulden aufzuhalsen!“, so der Kärntner FPÖ-Obmann abschließend.

