PEEX revolutioniert das Konzerterlebnis

Wien (ots) - PEEX (https://www.peex.live/), ein neues und revolutionäres Music-Tech-Start-up, ermöglicht Konzertbesuchern, Livemusik dank Augmented Audio Reality auf eine völlig neue Art zu erleben. Erstmals wird PEEX während Elton Johns Farewell Yellow Brick Road-Tour in Österreich verfügbar sein. PEEX wurde entwickelt, um die Verbindung zwischen Fans und Künstlern auf eine noch nie dagewesene Art und Weise herzustellen.

Mit dem PEEX LIVE-Angebot können Musikfans ihren eigenen Five-Channel-Mix von dem Konzert erstellen und so komplett in die Energie der Performance eintauchen. Das wird durch das tragbare Gadget PEEX rX und die intuitive Begleit-App ermöglicht. So lässt sich beispielsweise der Gesang deultich hervorheben oder das Gitarrensolo verstärken. Das PEEX LIVE-Erlebnis ermöglicht es den Fans, das Klangerlebnis nach individuellen Wünschen anzupassen.

Elton John ist überzeugt von PEEX: "Ich liebe es, meinen Fans eine tolle Show zu bieten und ihnen ein unvergessliches Erlebnis zu ermöglichen. In den letzten vier Jahren habe ich viel mit dem talentierten PEEX-Team zusammengearbeitet, die eine unglaublich neue Technologie entwickelt haben, Sie wird die Art und Weise, wie sich Fans Livemusik anhören, auf jeden Fall revolutionieren."

Das erste PEEX-Konzert in Österreich findet am 01. Mai statt. Fans können PEEX erleben, indem sie ihr tragbares rX-Gerät in der Halle mieten oder es über die PEEX-Website im Voraus buchen. Der Mietpreis für das tragbare rX-Gerät beträgt 10,00 EUR pro Show. PEEX bietet mit dem Code "ELTON" einen Rabatt von 20% für Fans, die im Voraus online buchen.

Um PEEX vorzubestellen, klicken Sie hier: https://rent.peex.live.

PEEX auf Elton Johns Farewell Yellow Brick Road-Tour erleben:

- 01. Mai 2019 - Stadthalle, Wien

- 02. Mai 2019 - Stadthalle, Wien

- 03. Juli 2019 - Messe Graz, Graz

Pressematerial finden Sie hier: bit.ly/peexpress

