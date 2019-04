„Eco“ über Steuerreformpläne, neue Struktur für Post, Telekom & Co. und Tattoo-Boom

Am 2. Mai um 22.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Dieter Bornemann präsentiert das ORF-Wirtschaftsmagazin „Eco“ am Donnerstag, dem 2. Mai 2019, um 22.30 Uhr in ORF 2 mit folgenden Beiträgen:

Steuerreform in Happen: Was sie wirklich bringt

Die Steuerreform der Bundesregierung kommt in Häppchen – das gilt auch für die Pläne, die Finanzminister Hartwig Löger diese Woche präsentiert hat. Der Familienbonus ist schon in Kraft, die Beiträge zur Sozialversicherung werden nächstes Jahr gesenkt, danach die Tarifstufen der Einkommenssteuer und die Unternehmenssteuer. Das bringt eine fühlbare Erleichterung für alle Steuerzahler/innen. Doch die schleichende Steuererhöhung durch die kalte Progression soll erst nach den nächsten Wahlen enden. Und Fachleute kritisieren, dass die große Reform der Staatsfinanzen wieder ausbleibt. Bericht: Lisa Lind, Emanuel Liedl.

Staat als Unternehmer: Eine neue Struktur für Post, Telekom & Co.

Die einst übermächtige verstaatlichte Industrie ist geschrumpft, aber immer noch besitzt die Republik Anteile an einigen der größten Unternehmen des Landes. Die Staatsbeteiligungen an Post, Telekom, OMV, Verbund und Casinos Austria wurden nun neu geordnet. Die neue ÖBAG soll wieder aktiver in die Führung der Konzerne eingreifen und mehr Gewicht in den Aufsichtsräten erhalten. Von Privatisierungen wie unter Schwarz-Blau ist bei Türkis-Blau keine Rede mehr. Das Ziel ist, ausländische Übernahmen zu verhindern. Nützt es der Wirtschaft, wenn der Staat so stark mitmischt oder schadet es sogar? Bericht: Johannes Ruprecht.

Tattoo-Boom: Geschäfte, die unter die Haut gehen

Vom Hinterhof auf den roten Teppich, vom Gefängnis auf den grünen Rasen: Tattoos sind in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Jede/r vierte Österreicher/in ist tätowiert. Popstars und Fußballer haben den Körperkunst-Kult befeuert – und das lässt die Kassen der Tätowierer klingeln. In nur zehn Jahren hat sich die Zahl der Studios in Österreich vervierfacht. Aber auch jene Betriebe, die Tattoos wieder weglasern, machen gute Geschäfte. Bericht: Emanuel Liedl.

