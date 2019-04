„24h Europe – The Next Generation“: ORF III unterstützt anlässlich der EU-Wahl europaweites Echtzeit-Fernsehereignis

Ein Tag im Leben junger Europäerinnen und Europäer – „ORF III Spezial“ zeigt vier Stunden am 4. Mai

Wien (OTS) - Anlässlich der bevorstehenden EU-Wahl (23. bis 26. Mai 2019) präsentieren die Sender ARTE, rbb, SWR, BR und ARD-alpha am 4. und 5. Mai die Echtzeit-Produktion „24h Europe – The Next Generation“. Für dieses TV-Großprojekt begleiteten 45 Filmteams aus 26 Nationen 60 Europäerinnen und Europäer im Alter von 18 bis 30 Jahren einen Tag ihres Lebens mit der Kamera. Erzählt wird in Echtzeit, ohne Unterbrechung, von 6.00 Uhr morgens bis 6.00 Uhr des Folgetags. Der Film ist als Parallelmontage mit wiederkehrenden Protagonisten, Themen und Orten angelegt – halbstündliche Zusammenfassungen geben dem Publikum die Möglichkeit, jederzeit in das Programm einzusteigen. ORF III unterstützt das Projekt medial und sendet insgesamt vier der 24 Stunden am Samstag, dem 4. Mai, um 9.00, 16.00, 19.10 und 0.00 Uhr. Darin erhalten die Zuseherinnen und Zuseher einen Eindruck von der Lebensrealität junger Menschen in Europa, die über ihre Sorgen, Träume und Zukunftsvorstellungen sprechen. Im Zentrum steht die Frage, wie sich wandelnde Arbeitswelten und Themen wie Urbanisierung, Ökologie oder Gender-Shift auf den Alltag der jungen Protagonisten auswirken.

ORF-III-Programmgeschäftsführer Schöber: „Wir freuen uns, gemeinsam mit unseren europäischen Partnern ein Bekenntnis zu einem vereinten Europa abzulegen“

„Mit ‚24 Stunden Europa – The Next Generation‘ wollen wir gemeinsam mit unserem Partner ARTE sowie dem rbb, SWR und BR zeigen, wie Europas Jugend lebt und tickt. Ein Mammutprojekt solchen Ausmaßes zu stemmen erfordert ungebrochenen Pioniergeist“, sagt ORF-III-Programmgeschäftsführer Peter Schöber. „Nur durch eine enge internationale Zusammenarbeit kann es gelingen, einem breiten Publikum die Ideen, Sorgen und Wünsche des jungen Europas authentisch zu vermitteln. Daher freut es uns besonders, ebenfalls Teil dieses Projekts zu sein und gemeinsam mit unseren europäischen Partnern ein Bekenntnis zu einem vereinten Europa abzulegen“, so Schöber.

ARTE-Programmdirektor Mütter: „Es ist Auftrag von ARTE, mit starken europäischen Partnern die kulturelle Vielfalt Europas zugänglich zu machen“

„Es ist Auftrag von ARTE, die kulturelle Vielfalt Europas zugänglich zu machen und zu fördern. Das geht bei einer großen Herausforderung wie bei ,24 Stunden Europa‘ nur mit starken und experimentierfreudigen Partnern in Europa. Deshalb sind wir Peter Schöber und dem Team von ORF III wie auch den Partnern aus vielen anderen europäischen Ländern sehr dankbar, dass sie sich an diesem Unternehmen beteiligen“, betont ARTE-Programmdirektor Bernd Mütter. Und: „Redakteurinnen und Redakteure aus verschiedenen europäischen Ländern haben ihre Kreativität gebündelt und zu diesem beeindruckenden Gesamtwerk beigetragen – eine kulturelle, filmische und koordinative Herausforderung. Herausgekommen ist ein Projekt über, aber vor allem für die Menschen in Europa.“

„24h Europe – The Next Generation“ ist eine Koproduktion von zero one 24 und Idéale Audience mit ARTE, rbb, SWR, BR, RTBF, YLE, KWASSA und CT, gefördert von Medienboard Berlin-Brandenburg und Centre National du Cinéma.

