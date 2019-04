VP-Schwarz: Frauenpolitik ist eine Querschnittsmaterie

Frauen in gesamter Politik sichtbarer machen und in ihren Lebensentwürfen stärken – Stadtregierung aufgefordert, erfolgreiche Initiativen auch in Wien umzusetzen

Wien (OTS) - „Frauenpolitik ist eine Querschnittsmaterie und deshalb eine große, aber auch schöne Herausforderung. Darum ist es umso wichtiger, Frauen in der gesamten Politik sichtbarerer zu machen und sie in ihren Lebensentwürfen zu stärken“, so die Frauensprecherin der Volkspartei Wien, Sabine Schwarz, im Rahmen des heutigen Gemeinderates.

Es sei im Laufe der Geschichte bereits viel verwirklicht worden, wie etwa das Wahlrecht 1918 als entscheidender Schritt der Frauen zur Mitbestimmung. Oder auch der Schutz vor öffentlicher wie häuslicher Gewalt, bei dem die Gemeinderätin die Frauenhäuser allgemein und im Speziellen das lange von der Neuen Volkspartei geforderte fünfte Frauenhaus hervorhebt, das sich in Realisierung befindet. „Frauen muss geholfen werden, den Neustart mit einer eigenen Wohnung zu schaffen. Frauen, denen Gewalt widerfahren ist, sollten bei Gemeindewohnungen vorgereiht werden.“

Viele Probleme haben bis heute keine Lösung gefunden wie etwa die nach wie vor existierende Lohnschere und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ebenso die drohende Altersarmut. Ein guter Weg für die Frauen, Altersarmut zu verhindern, sei das Pensionssplitting.

Ein weiteres Feld mit viel Optimierungsbedarf sei der Bildungsbereich. Gewalt an Schulen ist aktueller denn je und betrifft insbesondere Frauen und Mädchen. „Die Einrichtung einer Hotline alleine ist nicht ausreichend, was es wirklich braucht, ist die Erklärung und Vermittlung von Werten“, so Schwarz, die auf ihre eigenen Erfahrungen im Rahmen einer Werteschulung verweist. Gewalt und Zwang seien in unserer Gesellschaft nicht tolerierbar.

„Wesentlich ist, dass die wirtschaftliche Unabhängigkeit der Frauen in Wien gestärkt wird, denn jede Frau soll selbstbestimmt leben können. Frauen sind heute wie damals eine große und wesentliche Stütze der Gesellschaft!“, so Schwarz abschließend.

