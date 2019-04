AVISO: Daten, Drohnen, Algorithmen - Neue Kräfte am Werk

Studienpräsentation – Szenarien für die Zukunft der Arbeit in Energie und Industrie

Wien (OTS) - Der digitale Wandel verändert die Arbeitswelt in einem rasanten Tempo. Etablierte Berufsbilder verschwinden, neue Jobs entstehen. Die Anforderungen an die Beschäftigten nach ständiger Veränderung steigen. Wien Energie lädt in Kooperation mit der „Presse“ herzlich zur Präsentation seiner Studie zu Zukunftsszenarien von Jobs und Arbeitswelt 2025 mit anschließender Podiumsdiskussion ein.

Neben Michael Strebl, Vorsitzender der Geschäftsführung (Wien Energie) und Anna Nowshad, Studienleiterin und Human Capital Director (Deloitte Österreich) diskutieren Ali Mahlodji, Trendforscher, Autor des Work Report 2019 und Leiter Bildung an der Akademie für Potenzialentfaltung, Jan Mendling, WU-Professor und Change-Experte (Wirtschaftsuniversität Wien) sowie Dorothee Ritz, General Manager (Microsoft Österreich) unter anderem darüber, welche Jobs in Energiewirtschaft und Industrie Zukunft haben, welche Rolle der Mensch spielt, und wie mächtig Roboter und Algorithmen werden.

Zeit: 7. Mai 2019, 18:00 Uhr (Einlass)

Ort: k47, Franz-Josefs-Kai 47, 1010 Wien

Medienvertreter sind herzlich eingeladen, Anmeldung ist erforderlich!

Wir ersuchen um verbindliche Anmeldung bis spätestens 3. Mai 2019 unter theresa.teufel @ wienenergie.at oder unter veranstaltungen @ diepresse.com



Url: https://jobs2025.wienenergie.at

