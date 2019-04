Nehammer: Dornauer-Bekenntnis offenbart Unglaubwürdigkeit der Bundes-SPÖ

Der Tiroler SPÖ-Chef ist offen für Rot-Blau

Wien (OTS) - „Mit Dornauer äußert sich erneut ein hochrangiger SPÖ-Funktionär zu Wort, der die unglaubwürdige Linie der Bundes-SPÖ konterkariert. Der Tiroler SPÖ-Chef lehnt ein kategorisches Nein zu jeder SPÖ-FPÖ-Koalition ab. Auch die Linzer SPÖ hat sich heute offensiv zur Koalition mit der FPÖ bekannt“, so Volkspartei-Generalsekretär Karl Nehammer.

„Die SPÖ verstrickt sich immer mehr in interne Widersprüche“, betont Nehammer. Es sei abzuwarten, welche Linie sich in der SPÖ durchsetzt. „Die Bundes-SPÖ um Rendi-Wagner, Drozda und Schieder versperrt sich aufgrund von irrationaler Fundamentalopposition der konstruktiven politischen Debatte. Die SPÖ wäre gut beraten, auf eine sachliche Ebene zurückzukehren, anstatt andere ständig anzugreifen und zu diffamieren“, so Nehammer abschließend.



