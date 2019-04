Kopf: Steuerreform schafft Fairness und senkt Steuer- und Abgabenquote

Das Steuersystem wird fairer und transparenter, die Leistungsbereitschaft des Einzelnen erhöht – das stärkt den Wirtschafts- und Beschäftigungsstandort

Wien (OTS/ÖVP-PK) - „Es ist gelungen, ein umfangreiches Entlastungspaket zu schnüren, ohne dass im Gegenzug neue Steuern und Abgaben geschaffen werden“, kommentiert ÖVP-Finanzsprecher Karlheinz Kopf die heute von der Bundesregierung präsentierten Details zur Steuerreform. „Dadurch wird die Steuer- und Abgabenquote nachhaltig gesenkt und geht in Richtung 40 Prozent. Österreich wird somit nicht mehr länger zu den Ländern mit den höchsten Steuerbelastungen zählen“, sagt Kopf.

Konkret werde das Wirtschaftspaket, das unter anderem eine Senkung der Körperschaftssteuer in zwei Etappen vorsieht, die Eigenkapitalbasis der Betriebe aller Größenklassen stärken, was zugleich Arbeitsplätze absichert. Die angekündigte Tarifsenkung bei der Lohn- und Einkommenssteuer wiederum verhilft den Menschen dazu, dass deutlich „mehr Netto vom Brutto“ bleibt. Das gilt auch für die geplante Steuerbefreiung für Gewinnausschüttungen an Mitarbeiter. Gleichzeitig werden aber auch die niedrigsten Einkommen über den Sozialversicherungs-Bonus entlastet.

„In Summe wird das Steuersystem fairer und transparenter, die Leistungsbereitschaft des Einzelnen wird über Steuersenkungen belohnt und die Unternehmen werden entlastet. Insgesamt wird die Steuerreform den Wirtschafts- und Beschäftigungsstandort Österreich massiv beleben“, so Kopf.

