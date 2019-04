Bettina Glatz-Kremsner, Philipp Blom, Sara Telek und Mia Nova zu Gast in „Stöckl.“

Am 2. Mai um 23.00 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - In der aktuellen Ausgabe des ORF-Nighttalks „Stöckl.“ sind am Donnerstag, dem 2. Mai 2019, um 23.00 Uhr in ORF 2 Casinos-Austria-Generaldirektorin Bettina Glatz-Kremsner, Historiker und Schriftsteller Philipp Blom, Fußball-Schiedsrichterassistentin Sara Telek und Mia Nova, Geigerin der Band Russkaja, zu Gast bei Barbara Stöckl:

Bettina Glatz-Kremsner hat es an die Spitze geschafft: Seit 1. Mai ist sie, nachdem sie seit 30 Jahren in dem Glücksspielkonzern tätig ist, die neue Generaldirektorin der Casinos Austria AG. Im Nighttalk „Stöckl.“ überrascht die 56-jährige Managerin, die in Ungarn aufwuchs, mit einer sehr persönlichen Erzählung über ihr erstes Zusammentreffen mit dem damaligen niederösterreichischen Landeshauptmann-Stellvertreter Erwin Pröll.

Sara Telek hat ebenfalls ungarische Wurzeln und weiß sich in einer Männerdomäne durchzusetzen: Sie ist die erste Fußball-Schiedsrichterassistentin in Österreich, die den Sprung in die zweite Bundesliga der Herren geschafft hat. „Als Schiedsrichterin ist es wichtig, dass man sich mit seiner Persönlichkeit und seinen Entscheidungen Akzeptanz verschafft“, sagt die 30-Jährige und gibt Einblick, wie es ihr bei ihrem Debüt ergangen ist.

Der Historiker und Schriftsteller Philipp Blom begab sich für seinen neuen Roman „Eine italienische Reise“ auf fast detektivische Weise auf die Spuren seiner rund 300 Jahre alten Geige und deren Erbauer. Als Kind strebte der Sohn von Musikern eine professionelle Geigenkarriere an. „Ich war einfach nicht gut genug“, gibt der 49-Jährige ganz offen zu und erzählt, warum ihn diese Erkenntnis rückblickend sogar glücklich stimmt.

Mia Nova alias Ulrike Müllner spielt seit ihrem sechsten Lebensjahr Geige und sorgt als Bandmitglied von Russkaja jeden Dienstag im Fernsehstudio bei Stermann und Grissemann für Stimmung. Im Gespräch mit Barbara Stöckl erzählt die Oberösterreicherin Geschichten aus dem turbulenten Tourleben und stellt auch ihr Soloprojekt vor.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at