AVISO Fototermin Gaal: 2. 5., 9.30 Uhr: „100 Jahre Frauenwahlrecht und erste Gemeinderätinnen in Wien“

Wien (OTS) - Am 4. Mai 2019 ist es genau 100 Jahre her, dass alle Wienerinnen zum ersten Mal ihre Stimme bei einer Wiener Gemeinderatswahl abgeben durften – und dass sie selbst gewählt werden konnten. Anlässlich dieses Jubiläums lädt Frauenstadträtin Kathrin Gaal am Donnerstag, den 2. 5. 2019, zum Fototermin mit Gemeinderätinnen in den Wiener Gemeinderatssitzungssaal ins Rathaus.

VertreterInnen der Medien sind herzlich zum Fototermin eingeladen.

Datum: 02.05.2019, 09:30 Uhr

Ort: Wiener Rathaus, Gemeinderatssitzungssaal

Friedrich-Schmidt-Platz, Stiege 8, 1. Stock, 1010 Wien, Österreich

