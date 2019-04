WK Wien eröffnet Haus der Wiener Wirtschaft

200 Ehrengäste bei der offiziellen Eröffnung. WK Wien-Präsident Walter Ruck: „Sind jetzt die modernste Interessenvertretung für Unternehmen in Österreich.“

Wien (OTS) - Der neue, zentrale Standort der Wirtschaftskammer Wien, das Haus der Wiener Wirtschaft, wurde heute, Dienstag, offiziell eröffnet. Hausherr, WKW-Präsident Walter Ruck, begrüßte rund 200 Ehrengäste, darunter Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck, Wiens Bürgermeister Michael Ludwig, WKÖ-Präsident Harald Mahrer, Wirtschafts- und Finanzstadtrat Peter Hanke, die Bezirksvorsteherin der Leopoldstadt Ursula Lichtenegger, der steirische Wirtschaftskammer-Präsident Josef Herk, Wiens Landwirtschaftskammer-Präsident Franz Windisch sowie Ärztekammer-Präsident Thomas Szekeres. Dompfarrer Toni Faber spendete dem Haus der Wiener Wirtschaft den Segen.

„Wir schlagen mit dem heutigen Tag ein neues Kapitel in der Geschichte der Wirtschaftskammer Wien auf. Historisch gewachsen, war die WKW auf zehn Standorte in Wien verteilt. Jetzt haben wir mit dem Haus der Wiener Wirtschaft einen topmodernen, zentralen Standort. Alle Dienststellen, Serviceeinrichtungen und die Branchenvertretungen sind nun unter einem Dach versammelt. Wir verkürzen so die Wege, sind schneller und noch besser im Service und auch einfacher zu erreichen. Damit sind wir die modernste Interessenvertretung für Wirtschaftstreibende im Land“, sagt Ruck. „Es freut mich besonders, dass auch unsere neue Adresse, Straße der Wiener Wirtschaft 1, der Bedeutung der Unternehmerinnen und Unternehmer für Wien Rechnung trägt. Mein herzlicher Dank gilt der Stadt und Bezirksvorsteherin Ursula Lichtenegger, die das möglich gemacht haben“, so der WKW-Präsident.

Mit einer genutzten Fläche von rund 22.000 Quadratmetern, 3000 davon für die Betreuung der rund 140.000 Mitglieder, ist das Haus der Wiener Wirtschaft die größte Service-Einheit für Unternehmen in Österreich. Es bietet eine sehr gute Erreichbarkeit am Praterstern, vollkommene Barrierefreiheit, eigene Beratungszonen und Servicecenter und ist dabei technisch am letzten Stand. Alle Serviceleistungen und Dienststellen der Wirtschaftskammer Wien, von der Gründerberatung über Gewerbeanmeldung, Rechtsservice, Workshops und Informationsveranstaltungen bis zu den Branchenvertretungen finden sich nun unter einem Dach. Gleichzeit werden in Zukunft auch digitale Tools, wie zum Beispiel Videokonferenzen mit Gründern und Unternehmern, verstärkt eingesetzt.

Rückfragen & Kontakt:

Michael Vorauer – Presse und Newsroom

T. 01 51450 1476

M. 0664 403 01 91

E. michael.vorauer @ wkw.at

W. news/wko.at/wien