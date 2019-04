Wölbitsch: Bundesregierung hält Wahlversprechen und entlastet kleine und mittlere Einkommen

Wien (OTS) - „Die Bundesregierung hält Wort und löst ihr Wahlversprechen ein: Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen werden entlastet“, betont Stadtrat Markus Wölbitsch. In Summe profitieren alle Steuerzahler und durch die Senkung der Sozialversicherungsbeiträge auch jene, die keine Lohn- und Einkommenssteuer zahlen.

Zusätzlich hat der Bund ein Paket zur Attraktivierung des Wirtschaftsstandortes geschnürt. „Die Unternehmen werden um 1,5 Milliarden Euro mit einer schrittweisen Senkung der KöSt und weiteren Maßnahmen entlastet“, so Markus Wölbitsch, der die schrittweise Senkung der KöSt auf 21 Prozent begrüßt.

„Die rot-grüne Stadtregierung in Wien sollte sich ein Vorbild an der Arbeit der Bundesregierung nehmen. Die heute präsentierte Entlastung wird ohne neue Steuern und ohne neue Schulden umgesetzt“, so der ÖVP-Stadtrat. Bis zum Jahr 2022 macht die Steuerentlastung 6,5 Milliarden Euro aus, inklusive Familienbonus mehr als 8 Milliarden Euro.

