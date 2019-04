Nepp: Linke Willkommenspolitik gefährdet das Rollenbild von Frauen in unserer Gesellschaft

SPÖ und Grüne haben im Kampf um Frauenrechte längst jeden Kredit verspielt

Wien (OTS) - Mit einer völlig undifferenzierten Willkommenspolitik für vorwiegend muslimische Zuwanderer aus aller Welt hat Rot-Grün massenweise ein mittelalterliches Frauenbild in unsere Gesellschaft importiert. „Diese geradezu provozierte Islamisierung unserer Gesellschaft gefährdet das Rollenbild und die Sicherheit von Frauen“, bedauert Vizebürgermeister Dominik Nepp die Entwicklungen im Roten Wien. Die Stadtregierung begünstigt mit ihrer Willkommenskultur weiterhin die zunehmende Islamisierung der Gesellschaft. „Es geht in Wien nicht mehr darum die Bildung von Parallelgesellschaften zu verhindern, sondern um ein entschlossenes Eintreten gegen die bereits bestehende, besorgniserregende Existenz von Parallelgesellschaften“, fordert der Freiheitliche.

Bestürzt ist Nepp über die Zurückhaltung und das Schweigen der „ach so moralischen linksfortschrittlichen roten Frauenecke“, wenn es um die unglaublich rückständigen und inakzeptablen Gebräuche und Geisteshaltungen zugewanderter Islamisten geht. „Riten, wie Zwangsehen, Beschneidungen oder der Kopftuchzwang von Frauen in der Öffentlichkeit, die fundamental unserer westlichen Kultur und unseren Werten widersprechen, die teilweise gesetzlich verboten oder gar kriminell sind, haben in Wien nichts verloren“, betont der Freiheitliche und attestiert, dass SPÖ und Grüne im Kampf um Frauenrechte längst jeden Kredit verspielt haben.

„Es schlägt hoffentlich ohnehin die letzte Stunde für diese rote Apparatschik-Regierung in Wien“, prognostiziert Nepp und erinnert daran, dass im Gegensatz zu Rot-Grün in Wien, denen offenbar die zugewanderten Ausländer mehr am Herzen liegen, die Mission der Freiheitlichen ganz klar jene ist, sich in erster Linie um die eigene Bevölkerung zu kümmern. „Es ist höchste Zeit, dass dieses rote System in Wien mit der kommenden Wahl endlich beerdigt wird“, schließt Nepp. (Schluss)

