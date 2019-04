Konzertveranstaltungen in Niederösterreich

Vom Kulturpicknick in Kritzendorf bis zu junger Kammermusik in Baden

St. Pölten (OTS/NLK) - Morgen, Mittwoch, 1. Mai, veranstaltet der Club Epicur ab 11 Uhr bei Familie Ubl-Schober in Kritzendorf sein mittlerweile 12. Kulturpicknick. Zu hören sind dabei u. a. die Kritzendorfer Sängerrunde, die Gewürztraminer, das Trio Finkel/Ribeiro/Sass und die Epicur Bigband. Nähere Informationen unter 0664/782 32 52, e-mail club.epicur @ aon.at und www.cafe-epicur.com.

Im Rahmen der Sommersaisoneröffnung morgen, Mittwoch, 1. Mai, in Baden spielt die Band Sifting Sand gemeinsam mit Iris Camaa ab 15.30 Uhr im Kurpark Pop- und Rocksongs. Ab 18 Uhr steht am Bellevue-Platz über dem Beethoventempel „Klassische Musik über den Dächern Badens“ auf dem Programm. Martin Först (Violoncello) und Veronika Wincor (Violine) spielen dabei Werke von Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel u. a.; beide Konzerte finden nur bei Schönwetter statt. Nähere Informationen bei der Kulturabteilung Baden unter 02252/868 00-520 und e-mail kultur @ baden.gv.at.

Am Donnerstag, 2. Mai, bringt die Formation Spinning Wheel ab 20.30 Uhr in der „babü” in Wolkersdorf Celtic Folk mit Balladen aus Irland und Wales, Jigs und Polkas aus Schottland sowie Mouthmusic zu Gehör. Nähere Informationen und Karten in der „babü” Wolkersdorf unter 02245/4304, e-mail babue.wolkersdorf @ gmx.at und www.babue.com.

In der Bühne Mayer in Mödling, einem weiteren NÖ Bühnenwirtshaus, spielt Limestone am Donnerstag, 2. Mai, ab 20 Uhr Acoustic Independent Songs. Nähere Informationen und Karten bei der Bühne Mayer in Mödling unter 02236/244 81, e-mail office @ mautwirtshaus.at und www.mautwirtshaus.at.

„Der Weg zu den Bach Cello-Suiten“ nennt sich ein Abend am Freitag, 3. Mai, im Schloss Fischau, wo Wolfgang Panhofer ab 19.30 Uhr mit seinem Cello in die Welt Johann Sebastian Bachs entführt. Nähere Informationen und Karten beim Forum Bad Fischau-Brunn unter 0664/441 87 70, e-mail art @ schloss-fischau.at und www.schloss-fischau.at.

Ebenfalls am Freitag, 3. Mai, bringt die A-cappella-Formation Vierkanter ab 19.30 Uhr im Haus der Regionen in Krems/Stein ihr Musikkabarett „OHRakel“ auf die Bühne. Nähere Informationen und Karten beim Haus der Regionen unter 02732/850 15, e-mail ticket @ volkskulturnoe.at und www.volkskulturnoe.at.

Am Freitag, 3. Mai, präsentiert auch Alma ab 20 Uhr in der Kulturwerkstatt Tischlerei Melk die neue CD „Oeo“, in der Volksmusik mit unterschiedlichsten Stilen und Epochen kombiniert wird. Nähere Informationen und Karten bei der Wachau Kultur Melk GmbH. unter 02752/540 60, e-mail office @ wachaukulturmelk.at und www.wachaukulturmelk.at.

Im Alten Depot in Mistelbach spielt Hans Theessink am Freitag, 3. Mai, ab 20.30 Uhr Blues- und Rootsmusik. Nähere Informationen und Karten beim Alten Depot Mistelbach / Verein Erste Geige unter 02572/3955, e-mail office @ erste-geige.at und www.erste-geige.at.

Die Kulturbühne Syrnau in Zwettl, ein weiteres NÖ Bühnenwirtshaus, lädt am Freitag, 3. Mai, anlässlich des Tages der Musikschulen zu einem „School Act“; Beginn ist um 19 Uhr. Nähere Informationen unter 0680/332 06 70, e-mail info @ syrnau.at und www.syrnau.at.

Im Festspielhaus St. Pölten vereinen Ulf Lindemann und seine Band [dunkelbunt] am Freitag, 3. Mai, ab 20 Uhr Klezmer-Folklore, Balkan-Beats und orientalischen Tango mit Swing, Rap und Beatboxing. Am Montag, 6. Mai, folgt ab 19.30 Uhr ein Konzert des Tonkünstler-Orchesters Niederösterreich unter John Storgards mit Joseph Haydns Symphonie G-Dur Hob. I:27 „Hermannstädter“, Kurt Weills Konzert für Violine und Blasorchester op. 12 sowie Dmitri Schostakowitschs Symphonie Nr. 15 A-Dur op. 141. Nähere Informationen und Karten beim Festspielhaus St. Pölten unter 02742/90 80 80-600, e-mail karten @ festspielhaus.at und www.festspielhaus.at.

Am Samstag, 4. Mai, wird ab 17 Uhr im Gasthaus Maurer in Großweikersdorf ein Muttertags-Konzert mit einer Wienerliedgala von Horst Chmela veranstaltet. Nähere Informationen und Karten unter 0699/11 72 32 48, e-mail mvm @ donaukultur.com und www.donaukultur.com.

Im Gwölb in Korneuburg wird am Samstag, 4. Mai, ab 20.30 Uhr „2 x Blues-Harp“ mit Stephan Rausch und Christian Dozzler serviert. Nähere Informationen und Karten beim Gwölb Korneuburg unter 02262/710 47, e-mail gwoelb @ gwoelb.com und www.gwoelb.com.

Im Hollabrunner Bierbeisl, einem weiteren NÖ Bühnenwirtshaus, spielt die Band Rewolfinger am Samstag, 4. Mai, ab 20.30 Uhr „Trash Country?“ mit trashigem Rock’n’Roll, Walzer und TexMex. Nähere Informationen unter 0680/203 90 59, e-mail mail @ bierbeisl.net und www.bierbeisl.net.

Mit „Wenn der Herrgott net will“, „I lossert Kirschn fia di wachsen“ etc. singt Kathrin Schuh am Sonntag, 5. Mai, ab 10.30 Uhr im Theater am Steg in Baden „Wienerisches und noch viel, viel mehr …“. Nähere Informationen und Karten beim Beethovenhaus Baden unter 02252/868 00-630 und e-mail tickets @ beethovenhaus-baden.at.

Am Sonntag, 5. Mai, spielen auch ab 19 Uhr im Triebwerk im Alten Schlachthof in Wiener Neustadt Leberzerroze Deutschpunk aus Wiener Neustadt und Barackca Politikpunk aus Ungarn. Nähere Informationen und Karten unter 02622/277 76 bzw. 0699/12 13 00 07, e-mail pr @ triebwerk.co.at und www.triebwerk.co.at.

Am Dienstag, 7. Mai, mixt Ragga Gröndal aus Island ab 20 Uhr im Cinema Paradiso Baden Folkmusik mit Pop, Jazz und Indie. Nähere Informationen und Karten beim Cinema Paradiso Baden unter 02252/25 62 25 und www.cinema-paradiso.at/baden.

Schließlich bringen die Jungen Musikfreunde Baden am Dienstag, 7. Mai, unter dem Titel „Junge Kammermusik pur“ im Haus der Kunst in Baden Werke von Robert Schumann, Dmitri Schostakowitsch, Gabriel Fauré, Wolfgang Bauer u. a. zur Aufführung. Beginn ist um 19.30 Uhr; nähere Informationen und Karten beim Beethovenhaus Baden unter 02252/868 00-630 und e-mail tickets @ beethovenhaus-baden.at.

