Favoriten: Mai-Fest und Country-Rhythmen im „Tivoli“

Musik und gute Laune: „2 Voice“ (1.5.), „Dado Eldorado Band“, „Western Cowboys“ (4.5.), und „New West“ (5.5.), Infos: 0676/720 94 11

Wien (OTS/RK) - Der „Kulturverband Böhmischer Prater“ führt nette Veranstaltungen für die ganze Familie im Böhmischen Prater im 10. Bezirk durch. Als Veranstaltungsstätte dient wie eh und je der rustikale Saal „Tivoli“ (10., Laaer Wald 30 c). Am Mittwoch, 1. Mai, geht dort um 13.00 Uhr ein „Mai-Fest“ los und die Gäste können bis 14.00 Uhr die Fahrgeschäfte im ganzen Prater-Areal zum einheitlichen Preis von jeweils 1 Euro benützen. Obendrein gibt es für den Nachwuchs die Schmink-Station mit der Betreuerin „Christiane“. Ab 15.00 Uhr trägt das Musik-Duo „2 Voice“ flotte Auszüge aus der CD „Die Hütte brennt“ und sonstige beliebte Melodien vor. Der Eintritt ist kostenlos.

Das jährliche „Country-Fest“ im Böhmischen Prater findet heuer am Samstag, 4. Mai, und am Sonntag, 5. Mai, statt. Für Samstag hat sich die „Dado Eldorado Band“ angesagt, die zwischen 15.00 und 17.00 Uhr für frohe Western-Stimmung sorgt. Eine Modeschau („Fashion By Katharina“) lockert das Musik-Programm auf. Zudem konzertiert im Saal „Tivoli“ (10., Laaer Wald 30 c) am Samstag zwischen 18.00 und 20.30 Uhr die Kapelle „Western Cowboys“. Am Sonntag ist das Ensemble „New West“ von 14.30 bis 18.30 Uhr zu hören. An beiden Festtagen ist der Eintritt frei. Beantwortung von Fragen und Reservierungen: Telefon 0676/720 94 11 (Manfred Fritz) bzw. E-Mail m.fritz@musicreport.at.

Allgemeine Informationen:

Unterhaltung im Böhmischen Prater: www.böhmischer-prater.at

Duo „2 Voice“: www.2voice.at

Gruppe „Dado Eldorado Band“: www.dado-eldorado.at

Kapelle „Western Cowboys“: www.westerncowboys.at

Combo „New West“: www.newwest.at

Veranstaltungen im 10. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/favoriten/

