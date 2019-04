ÖAAB-Generalsekretär Zarits: Mehr Netto vom Brutto – ÖAAB hat sich bei der Steuerreform klar durchgesetzt

Drei Viertel des Gesamtvolumens kommen den österreichischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zu Gute

Wien (OTS) - „Die Regierung hat mit der heute präsentierten Steuerreform eine tatsächliche Entlastung für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erreicht. Drei Viertel der Maßnahmen spüren die Erwerbstätigen direkt. Vor allem niedrige und mittlere Einkommen werden mit der Steuerreform entlastet. Damit setzt die Regierung ein weiteres zentrales Wahlversprechen um. Und das, ohne neue Schulden“, erklärt ÖAAB-Generalsekretär Christoph Zarits.

„Besonders freut mich, dass in diesem vorgelegten Paket drei ÖAAB-Forderungen umgesetzt werden: die Entlastung von Beziehern kleiner Einkommen bzw. Pensionen, die Tarifreform sowie die steuerliche Begünstigung der Mitarbeiterbeteiligung am Unternehmenserfolg. Ein klarer Erfolg des ÖAAB! Mein Dank gilt Bundesobmann August Wöginger, der im Sinne der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eine Entlastung mit Hausverstand miterarbeitet hat“, so Zarits.

„Österreich hat im Moment einer der höchsten Abgabenquoten der Welt. Die Belastung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in den kommenden Jahren spürbar und nachhaltig reduziert. Mit dieser Entlastung wird ein treffsicheres und faires Steuersystem geschaffen, bei dem den arbeitenden Menschen wieder mehr Netto vom Brutto bleiben“, erklärt ÖAAB-Generalsekretär Abg.z.NR Christoph Zarits abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

ÖAAB-Bundesleitung

Mag. Nikola König-Weixelbraun

+43 (1) 40 141 356

presse @ oeaab.com

www.oeaab.com