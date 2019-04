Verwirrung rund um Marke “Black Friday”

Eine aktuelle Aussendung des österreichischen Handelsverbandes verursacht Verunsicherung rund um die Verwendung der Bezeichnung „Black Friday“ in Österreich.

Wien (OTS) - Es gab hierzulande keinen der deutschen Wortmarke „Black Friday“ entsprechenden Schutz und es wurde auch noch nie ein Händler wegen Verwendung des Zeichens „Black Friday“ in Österreich abgemahnt.

Eine OTS-Aussendung vom Handelsverband verunsichert viele heimische Händler. Auch Kunden der Black Friday GmbH wandten sich an diese zur Klarstellung. Es wurde hier nämlich der Eindruck erweckt, dass es bisher in Österreich nicht möglich war, ohne Lizenz die Marke „Black Friday“ zu verwenden. „Die Verkaufsveranstaltung am vierten Freitag im November hat sich jüngst in Österreich etabliert und erwirtschaftet für den Handel Rekordumsätze“, informiert Konrad Kreid, Geschäftsführer der Black Friday GmbH. „Wir möchten deshalb alle Händler in Österreich darüber informieren, dass die Wortmarke „Black Friday“ derzeit in Österreich nicht geschützt ist, so dass es erlaubt ist und auch immer erlaubt war, das Zeichen „Black Friday“ in Österreich ohne Lizenz zu verwenden. Es wurden auch nie Unterlizenzen für die Verwendung der Bezeichnung “Black Friday” erteilt. Auch wurden keine Abmahnungen wegen etwaiger Markenrechtsverletzungen verschickt“, beruhigt Kreid.

Rechtliche Situation in Deutschland

Während es in Österreich niemals eine geschützte Wortmarke „Black Friday“ gab, wurde diese Wortmarke in Deutschland bereits in 2013 angemeldet, zu einem Zeitpunkt als der Begriff „Black Friday” in Europa noch gänzlich unbekannt war. Die aktuelle Markeninhaberin ist eine internationale Marken- und IP Holding mit Sitz in Hong Kong. Die Black Friday GmbH möchte als Plattformanbieter u.a. von www.blackfridaysale.de ihren Kunden Rechtssicherheit bei der Verwendung des Zeichens „Black Friday” in Deutschland bieten und hat sich deshalb in 2016 als exklusive Lizenznehmerin der Wortmarke die Nutzungsrechte am deutschen Markt gesichert.

Black Friday © Handelsverband Logo

Der Handelsverband hat eine eigene Wort-Bildmarke (= Logo) „Black Friday“ registriert, um laut eigener Aussage “endgültig Rechtssicherheit zu schaffen”. Das Logo mit der Aufschrift „Black Friday © Handelsverband“ bietet die Interessensvertretung interessierten Händlern kostenlos an. "Die Formulierung wurde fälschlicherweise von einigen Medien so aufgefasst, dass es sich dabei um die Registrierung der Wortmarke "Black Friday" durch den Handelsverband handelt. Jedoch handelt es sich hierbei bloß um ein simples Logo", verdeutlicht Kreid. Gegen die Eintragung der Markenanmeldung dieses Logos sind allerdings noch Widersprüche anhängig.

Ausblick Black Friday Sale 2019

Seit 2013 betreibt die Black Friday GmbH mehrere Verkaufsplattformen in Deutschland und Österreich. Jährlich nehmen hunderte Händler an der bekannten Verkaufsveranstaltung im November teil und Millionen Shopper besuchen die Webseiten der Black Friday GmbH. „Der größte Teil der Händler macht bereits seit mehreren Jahren bei uns mit, da sie von der Bündelung der Angebote, sowie von deutlichen Umsatzsteigerungen und Neukundengewinnung profitieren”, erklärt Kreid. “Seit unserem Start in 2013 gab es jährlich hohe zweistellige Zuwachsraten bei unseren Zugriffszahlen in Österreich und Deutschland und wir rechnen auch in diesem Jahr wiederum mit einer klaren Steigerung, sowohl bei den teilnehmenden Partnern wie auch beim User Traffic”, so Kreid weiter.





Link OTS Aussendung Handelsverband: https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20190417_OTS0060

