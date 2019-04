LR Schleritzko: 5,61 Millionen Euro für Straßen- und Brückensanierungen beschlossen

Landesregierung gab Mittel für elf Projekte in acht Bezirken frei

St. Pölten (OTS/NLK) - „Mit den heutigen Beschlüssen der Landesregierung wurden insgesamt 5,61 Millionen Euro Straßen- und Brückensanierungen in Niederösterreich freigegeben. Insgesamt können so elf Projekte in acht Bezirken umgesetzt werden“, berichtet Mobilitäts-Landesrat Ludwig Schleritzko im Anschluss an die Regierungssitzung.

„Mit diesen Mitteln investieren wir einmal mehr in die Sicherheit unserer Landsleute. Denn im Straßenverkehr gibt es genug Gefahren, etwa durch Ablenkung, Wetterverhältnisse oder andere Einflüsse. Seitens des NÖ Straßendienstes achten wir darauf, dass die Straßen und Brücken im Land keine Gefahrenquelle sind, sondern sich die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher auf ihre Qualität verlassen können“, so Schleritzko.

Die angesprochenen Projekte betreffen die Bezirke Baden, Bruck/Leitha, Hollabrunn, Korneuburg, Lilienfeld, Melk, Mödling und Neunkirchen. Das größte Straßenbauprojekt unter den heutigen Beschlüssen umfasst die Generalerneuerung an der B 15 auf einer Länge von sechs Kilometern zwischen Ebergassing und Götzendorf (Bezirk Bruck/Leitha). Dafür sind 1,6 Millionen Euro vorgesehen. Im Bereich des Brückenbaus ist die Generalinstandsetzung der Brücke über den Myrtenbach bei Schottwien (Bezirk Neunkirchen) mit einer Gesamtinvestition von 810.000 Euro das größte Projekt, über das heute abgestimmt wurde.

