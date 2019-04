Olischar: Wien ist nicht die SPÖ. Und die SPÖ ist nicht Wien.

‚100 Jahre Rotes Wien‘ darf nicht als Parteishow auf Steuerkosten herhalten – Ludwig liefert unkonkrete Antwort

Wien (OTS) - „Wien ist nicht die SPÖ. Und die SPÖ ist nicht Wien. Das muss in Anbetracht des anstehenden Jubiläums ‚100 Jahre Rotes Wien‘ klar betont werden. Die Finanzierung der geplanten und umfangreichen Veranstaltungen wie etwa Gratisführungen in städtischen Gebäuden, eigene Feste sowie eine Homepage dazu sind undurchsichtig. Bürgermeister Ludwig hat dazu keine konkrete Antwort geben können, wie viel Steuergeld noch in derartige Aktionen fließen wird“, so Klubobfrau Elisabeth Olischar im Rahmen des heutigen Gemeinderats.

Wesentlich sei, dass die Festlichkeiten nicht als SPÖ-Parteishow abgehalten werden – und das auf Kosten der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. „Wien braucht eine Stadtregierung, die für die Wienerinnen und Wiener arbeitet und keinen Pseudo-Aktionismus der SPÖ. Hier schauen wir der Stadtregierung genau auf die Finger“, so Elisabeth Olischar.

Rückfragen & Kontakt:

Die neue Volkspartei Wien

Michael Ulrich

Leitung Kommunikation & Presse

+43 650 6807609

michael.ulrich @ wien.oevp.at

https://neuevolkspartei.wien