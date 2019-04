Ein Klick - ein Baum für Äthiopien: Start der Social Media-Aktion #1Like1Baum

Menschen für Menschen startet die Social Media-Aktion #1Like1Baum und pflanzt für jeden „Gefällt mir“-Klick einen Baum in Äthiopien

Bäume sind richtige Alleskönner und haben viele positive Eigenschaften, die uns oft gar nicht bewusst sind. Ihre Wurzeln geben dem Boden Halt, speichern Wasser und beeinflussen das Mikroklima positiv. Für die Familien in unseren Projektregionen ist das alles sehr wichtig. Darum hoffen wir, dass sich viele Menschen an unserer Aktion #1Like1Baum beteiligen und wir viele Likes und damit Bäumchen für Äthiopien sammeln können! Rupert Weber, Vorstandsvorsitzender von Menschen für Menschen

Wien (OTS) - Aktuell sind nur 11% der Landesfläche Äthiopiens bewaldet. Das hat dramatische Folgen für die Familien, die zum Großteil vom Ertrag ihrer kleinen Felder leben: Durch die massive Bodenerosion wird fruchtbare Erde weggeschwemmt, Wasserquellen versiegen und Regen bleibt aus. Um den Wald mit seinen positiven Eigenschaften zurück zu bringen, setzt Menschen für Menschen Aufforstungsprojekte in den Projektregionen um. Mit der Social Media-Aktion „#1Like1Baum – Dein Like schlägt Wurzeln“ macht die Hilfsorganisation auf die Thematik aufmerksam und ermöglicht, mit einem Klick einen Beitrag zur Aufforstung zu leisten.

Wie die Social Media-Aktion #1Like1Baum funktioniert

Ab jetzt bis zum Weltumwelttag am 5. Juni 2019 postet Menschen für Menschen regelmäßig Beiträge auf Facebook und Instagram rund um das Thema Aufforstung. Die Beiträge sind mit dem Hashtag #1Like1Baum gekennzeichnet. Jede positive Reaktion auf die Beiträge wird gezählt und von Menschen für Menschen in einen Baum in Äthiopien verwandelt. Die Hilfsorganisation hat sich zum Ziel gesetzt, 10.000 Klicks und damit Bäumchen für die Projektregionen zu sammeln. Der aktuelle Stand kann auf der Website www.1like1baum.org mitverfolgt werden.

„Wir freuen uns über jeden Klick für unsere Aktion #1Like1Baum! Die Aufforstung ist in unseren Projektregionen sehr wichtig“, betont Rupert Weber, Vorstandsvorsitzender von Menschen für Menschen. „Bäume sind richtige Alleskönner und haben viele positive Eigenschaften, die uns oft gar nicht bewusst sind. Ihre Wurzeln geben dem Boden Halt, speichern Wasser und beeinflussen das Mikroklima positiv. Für die Familien in unseren Projektregionen ist das alles sehr wichtig. Darum hoffen wir, dass sich viele Menschen an unserer Aktion #1Like1Baum beteiligen und wir viele Likes und damit Bäumchen für Äthiopien sammeln können!“ , so Weber.

Menschen für Menschen führt die Aktion „#1Like1Baum – Dein Baum schlägt Wurzeln“ 2019 zum dritten Mal durch. In den Jahren 2017 und 2018 konnten bereits insgesamt 13.019 Likes und damit Bäumchen gesammelt werden. Sie schlagen heute ihre Wurzeln in den Projektregionen Ginde Beret und Jeldu und verbessern dort das Leben der Familien.

Grazer Reiseanbieter Cooltours verwandelt jeden Klick in einen Euro

Der Grazer Reiseanbieter Cooltours, für den Nachhaltigkeit ein Herzensthema ist, unterstützt 2019 erneut die Kampagne #1Like1Baum und spendet für jedes Like einen Euro. Die Spende kommt den Aufforstungsprojekten von Menschen für Menschen in Äthiopien zugute.

„Unser ökologischer Fußabdruck als Reiseanbieter lässt sich nicht leugnen. Aber mit #1Like1Baum können wir dazu beitragen, Baum und Wald zu schützen und ihnen die Aufmerksamkeit zu schenken, die dem ‚Lebensspender Baum‘ eigentlich zusteht. In den Projektregionen von Menschen für Menschen können die Bäume all ihre positiven Eigenschaften für die Familien entfalten. Das unterstützen wir sehr gerne“, betont Cooltours-Geschäftsführer Heinrich Hochegger.

Bäume verbessern das Leben der Familien

Aktuell sind in Äthiopien nur etwa 11% der Landesfläche bewaldet. Das hat weitreichende Folgen: Massive Bodenerosion, versiegende Wasserquellen und fehlender Regen erschweren das Leben der Familien, die zum Großteil vom Ertrag ihrer kleinen Felder leben. Menschen für Menschen setzt daher umfangreiche Aufforstungsprojekte in den Projektregionen um. Dazu zählt mitunter das Errichten von Baumschulen, in denen Bäume und Sträucher für das Schließen von Erosionsgräben, zur Hangsicherung und zur Wiederbewaldung aufgezogen werden, sowie auch Obstbäume und Kaffeesträucher, die zu wichtigen Vitamin- und Einkommensquellen für die Familien werden. Gemeinsam mit den Familien forstet Menschen für Menschen große Flächen auf, schließt Erosionsgräben und vermittelt Wissen und Know-how über die Obstbaumzucht.

Rückfragen & Kontakt:

Verein Menschen für Menschen

Silvia Samhaber

Öffentlichkeitsarbeit

Tel.: +43 (0)1 58 66 950-26

E-Mail: s.samhaber @ mfm.at