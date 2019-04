Sitzung der NÖ Landesregierung

St. Pölten (OTS/NLK) - Die NÖ Landesregierung hat unter Vorsitz von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner u. a. folgende Beschlüsse gefasst:

Die Errichtung eines Verkehrskontrollplatzes durch die Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft (ASFINAG) an der A 1 in Fahrtrichtung Wien in der Katastralgemeinde Haag wird durch das Land Niederösterreich in der Höhe von 800.000 Euro mitfinanziert.

Weiters wurde ein dreijähriger Fördervertrag mit dem Zisterzienserstift Zwettl für die Planung, Organisation und Durchführung der „Internationalen Konzerttage Stift Zwettl“ in der Höhe von insgesamt 135.000 Euro beschlossen.

Aufgrund der Vereinbarung gemäß Artikel 15a B-VG über den Ausbau der ganztägigen Schulformen wurden für personelle Maßnahmen Finanzmittel in der Höhe von 162.000 Euro genehmigt.

Bewilligt wurde auch ein Zuschuss aus Mitteln der NÖ Arbeitnehmerförderung von bis zu 405.000 Euro für den gesamten Förderzeitraum (135.000 Euro pro Förderjahr) für das Projekt „LehrstellenberaterInnen“ der Wirtschaftskammer Niederösterreich zur Verbesserung der Lage am Lehrstellenmarkt für die Jahre 2019 bis 2021.

