Leopoldstadt: Bekenntnisse eines alten Lokal-Matadors

Lesung mit Hans König am Montag, 6. Mai, im Bezirksmuseum 2

Wien (OTS/RK) - Noch bis Mittwoch, 26. Juni, kann die Ausstellung „Zu Gast in der Leopoldstadt“ im Leopoldstädter Bezirksmuseum (2., Karmelitergasse 9) besucht werden. Die Bezirkshistoriker dokumentieren in der Schau gastronomische Entwicklungen im 2. Bezirk. Eine vergnügliche Lesung ergänzt die aktuelle Sonder-Ausstellung: Auf Einladung von Museumsleiter Georg Friedler gestaltet Hans König am Montag, 6. Mai, einen Rezitationsabend mit dem Titel „Bekenntnisse eines alten Lokal-Matadors“. Der Sozialdemokrat Hans König war in der Bezirkspolitik tätig und agierte später als Gemeinderat. Der mit dem Titel „Professor“ geehrte Pensionär ist Verfasser verschiedenster Publikationen und gilt als wahrer Kenner des 2. Bezirkes. Königs Rückblicke auf die Lokale-Landschaft in der Leopoldstadt sind informativ und amüsant zugleich. Beginn: 18.30 Uhr. Der Eintritt ist gratis. Auskünfte: Telefon 4000/02 127.

Hans König lässt die Zuhörerschaft an seinen Erinnerungen an gute Restaurants und Kaffeehäuser teilhaben und geht bei den Reminiszenzen außerdem auf „Tschocherln“, Rum-Stuben, Prater-Etablissements, „Breslhittn“ und sonstige Kaschemmen ein. Eine Besichtigung der ausgestellten Bilder, Texte und Objekte lohnt sich. Das Museum ist jeweils am Mittwoch (16.00 bis 18.30 Uhr) und Sonntag (10.00 bis 13.00 Uhr) offen. Immer ist der Zutritt frei. Mögliche Spenden helfen bei der Finanzierung zukünftiger musealer Projekte. Im Juli/August und an Feiertagen bleibt das Bezirksmuseum Leopoldstadt traditionell geschlossen. Infos per E-Mail: bm1020@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Hans König (Wien Geschichte Wiki): www.geschichtewiki.wien.gv.at/Hans_König

Bezirksmuseum Leopoldstadt: www.bezirksmuseum.at

Veranstaltungen im 2. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/leopoldstadt/

