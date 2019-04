Das neue Kinderbuch „Ein Puhuhul im Garten“ gegen das Ertrinken, die unterschätzte Gefahr

Schwimmbadwirtschaft setzt aktives Zeichen der Unfallprävention bei den Kleinsten – Schwimmbad, Teich, Pool, aber auch Planschbecken als unterschätzte Gefahrenquellen

Wien (OTS) - Ertrinken ist die häufigste tödliche Unfallursache bei Kindern bis fünf Jahren, die zweithäufigste bei älteren Kindern. In Österreich sterben jedes Jahr fünf Kinder unter 10 Jahren laut Statistik Austria durch Ertrinken. Laut Forschungszentrum für Kinderunfälle des Vereins „Große schützen Kleine“ endet jeder fünfte Ertrinkungsunfall tödlich. Fünf von hundert Kindern, die einen solchen Wasserunfall überleben, müssen in der Folge mit einer schweren geistigen Behinderung leben.

Die Zahl der Gefahrenquellen ist groß

Die Monate Juni und Juli sind Hochsaison für Wasserunfälle. Fast die Hälfte aller Ertrinkungsvorfälle passiert in öffentlichen Schwimmbädern oder Seen, rund ein Viertel im eigenen Pool. Danach folgen Flüsse und Teiche bzw. Biotope. Aber auch Planschbecken mit nur niedrigem Wasserstand können zur Gefahrenquelle werden.

Mit dem neuen Kinderbuch „Ein Puhuhul im Garten“ setzt der Österreichische Verband der Schwimmbad- und Saunawirtschaft (ÖVS) in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) ein aktives Zeichen der Unfallprävention bei den Kleinsten. „Jeder Todesfall, jeder Unfall ist natürlich einer zu viel“, hält Johann Poinstingl, Branchensprecher der österreichischen Schwimmbadwirtschaft, fest. „Daher muss alles getan werden, um die Unfallzahlen zu senken. Der Verband der Schwimmbadwirtschaft leistet dazu einen der Zielgruppe entsprechenden Beitrag“, so Poinstingl.

Neues Bilder- und Vorlesebuch „Ein Puhuhul im Garten“ informiert

„Ein Puhuhul im Garten“ ist ein Bilder- und Vorlesebuch. Das Abenteuer von Max, seinen Kuscheltieren und dem schaurigen neuen „Puhuhul“ im Garten richtet sich an Aufsichtspersonen und Kinder gleichermaßen. Eltern, Großeltern, andere Verwandte, Bekannte und Betreuungspersonen können daraus vorlesen und so auf die möglichen Gefahrenquellen aufmerksam machen. Neben der spannenden Geschichte zum neuen Pool bietet „Ein Puhuhul im Garten“ auch eine Zusammenfassung wichtiger Sicherheitshinweise für unbeschwerten, sicheren Badespaß. Unter folgendem Link steht das Cover in druckfähiger Auflösung zur Verfügung: https://tinyurl.com/y4bldbps

„Ein Puhuhul im Garten“ ist kostenlos erhältlich

Das Buch ist kostenlos und für Kindergärten österreichweit in entsprechender Stückzahl erhältlich. Bestellt werden kann die Farbversion von „Ein Puhuhul im Garten“ direkt in der ÖVS-Geschäftsstelle unter mailto:schwimmbadverband@wko.at.

Neben unzähligen Teichen und Biotopen und mehr als 1.000 öffentlichen Hallen-, Frei-, Wald- und Seebädern sowie Thermalbädern gibt es in Österreich aktuell zwischen 100.000 und 120.000 Swimmingpools, pro Jahr kommen rund 4.500 neue dazu.

Der Österreichische Verband der Schwimmbad- und Saunawirtschaft (Arge ÖVS)

Der Österreichische Verband der Schwimmbad- und Saunawirtschaft (ÖVS) ist ein Zusammenschluss von Herstellern und Anbietern von Schwimmbad- und Saunaeinrichtungen im nichtöffentlichen Bereich und hat 113 Mitgliedsunternehmen, die für kompetente Beratung, Qualität sowie für Sicherheit und Badespaß stehen. „Ein Schwimmbad ist eine nicht unbedeutende Investition, bei der man nichts falsch machen möchte. Die ÖVS-Mitgliedsbetriebe sind bei Planung, Vorbereitung und Umsetzung die richtigen Ansprechpartner“, so Branchensprecher Johann Poinstingl. „Sie haben Informationen und Know-How zu aktuellen Trends der Pooltechnik, zu eleganten, nachhaltigen und wirtschaftlichen Schwimmbadlösungen mit Wohlfühlgarantie.“

Mehr Informationen zum ÖVS und den Unternehmen der heimischen Schwimmbadwirtschaft sind auf https://www.oevs-verband.at zu finden. (PWK237/JHR)

