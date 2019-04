Ersuchen im Auftrag der Trauerfamilie Auer

Innsbruck (OTS) -

Sehr geehrte MedienvertreterInnen!

Die Familie und Angehörigen des am 16. April in Kanada verunglückten Hansjörg Auer haben uns gebeten, folgende Zeilen an euch weiterzuleiten:

„Wir möchten uns sehr herzlich für die große Anteilnahme und das Mitgefühl der letzten Tage bedanken. Diese Woche findet in der Gemeinde Umhausen das Begräbnis von Hansjörg statt, an dem Freunde, Bekannte und Wegbegleiter von Hansjörg Abschied nehmen können. Wir bitten die Medien inständig, vor, während und nach der Trauerfeier keine journalistischen Tätigkeiten vor Ort durchzuführen und die Trauergemeinschaft nicht zu stören. Herzlichen Dank für Ihr Verständnis.“

Die Trauerfamilie

