Sima: Bereits zehn MA 48-LKW mit Abbiegeassistenten im Echtbetrieb im täglichen Einsatz

MA 48 testet alle neun am Markt verfügbaren Systeme im Alltag der Müllabfuhr

Wien (OTS) - Die MA 48 – verantwortlich für den Fuhrpark der Stadt Wien - testet aktuell neun unterschiedliche Abbiege-Assistenz-Systeme an insgesamt zehn LKW im Echt-Betrieb, davon neun an Müllfahrzeugen. Derzeit verfügen alle Müllsammelfahrzeuge der MA 48 über eine Rückfahrkamera und ein 7-Spiegelsystem. Dieses Standardsystem der MA 48 übertrifft bereits heute die gesetzlichen Vorgaben.

Seit Wochen testet die MA 48 nun Abbiegeassistenten, die derzeitigen Test-Ergebnisse sind jedoch noch nicht fehlerfrei, die MA 48 wird die Testreihe daher intensiv fortsetzen: „Ziel ist der rasche Einbau eines perfekt funktionierenden Systems zur Verbesserung der Verkehrssicherheit in unserer Stadt. Die bisher erprobten Systeme sind allerdings noch fehleranfällig“, so Umweltstadträtin Ulli Sima, in deren Ressort mit der MA 48 der Fuhrpark der Stadt Wien gehört. Getestet werden aktuell die neuen Systeme im Echtbetrieb auf Müllsammelstrecken im stark verbauten Stadtgebiet mit hohem Fußgänger- und Fahrradverkehr. Im Fokus steht dabei die Verlässlichkeit der Systeme – also, ob Gefahren auch tatsächlich erkannt werden, bzw. es zu Fehlauslösungen kommt.

MA 48 in intensivem Austausch mit Herstellern

Die MA 48 steht in engen Austausch mit den Herstellern und meldet das Feedback der Fahrer umgehend an diese weiter, die Systeme werden so gemeinsam optimiert. Darüber hinaus besteht ein reger Erfahrungsaustausch mit deutschen Kommunen (z.B. Berlin, Hamburg, Köln, München) die ebenfalls an einer raschen und sicheren Lösung interessiert sind. „Wir sind dabei, gemeinsam mit den Herstellern rasch ein zuverlässiges System zu entwickeln, das dann auch - nach Bewährung in der Praxis - zum Vorbild für ganz Österreich werden könnte“, so Sima. Vom Verkehrsministerium braucht es noch eine technische Spezifikation, die MA 48 ist natürlich bereit, dazu alle Testergebnisse zur Verfügung zu stellen.

FPÖ stimmte im EU-Parlament nicht für LKW-Abbiegeassistenten

Bemerkenswert ist für Sima in der Causa Abbiegeassistenten indes das Verhalten der FPÖ: Vor wenigen Wochen begrüßte der zuständige FPÖ-Verkehrsminister Norbert Hofer eine Weichenstellung der EU zum Abbiegeassistenten. Die FPÖ-EU-Abgeordneten aber stimmten kurz danach dem Sicherheitspaket „Sicherer Straßenverkehr: Lebensrettende Technik für Fahrzeuge“ Ende April im EU-Parlament nicht zu. Sie enthielten sich bei der so wichtigen Abstimmung zum Lkw-Abbiegeassistent. „Die FPÖ spricht hier offensichtlich nicht mit einer Stimme“, kritisiert Sima.

ÖAMTC-Systeme ebenfalls im MA 48 Test

Auch der ÖAMTC testet Abbiege-Assistenz-Systeme, alle vier vom ÖAMTC getesteten Systeme sind auch in den Fahrzeugen der MA 48 verbaut, der Erfahrungsaustausch läuft. MA 48 als auch der ÖAMTC stellen bei Systemen mit Ultraschallsensoren hohe Anzahl an Fehlauslösungen fest. Diese Systeme können nicht zwischen ungeschützten Verkehrsteilnehmern, z.B. Fußgänger oder Radfahrerinnen und Objekten unterscheiden. So werden bei Fehlauslösungen Verkehrszeichen oder Hydranten falsch erkannt oder die Systeme lösen nicht aus, obwohl Fußgänger bzw. Radfahrer den Weg des LKWs kreuzten. Auch der deutsche ADAC spricht noch von Problemen. In seinen Tests konnte keines der Abbiege-Assistenz-Systeme den Radfahrer erkennen, wenn sich zwischen der Radfahrspur und der Lkw-Fahrspur Hindernisse - wie beispielsweise parkende Fahrzeuge oder Bepflanzungen - befinden.

Abbiege-Assistenz-Systeme im aktuellen Test bei der MA 48

Im Echtbetrieb der MA 48 läuft im Moment der Testbetrieb mit zehn LKW der Stadt Wien. Es werden neun unterschiedliche Systeme von in der Praxis erprobt. Alle Systeme verfügen über einen zusätzlichen Monitor im Führerhaus. Getestet wird die Verlässlichkeit, d.h. ob Gefahren tatsächlich erkannt werden, etwaige Fehlauslösungen sowie die mögliche Desensibilisierung/Irritation von LenkerInnen durch die Vielzahl an Spiegeln, Kameras und Warnsystemen.

Sensoren mit Bilderkennungssoftware

Dieses System verfügt neben der eingebauten Kamera rechts vom Fahrerhaus zusätzlich über eine Bilderkennungssoftware. Stellt das System eine Bewegung im definierten Gefahrenbereich fest, erhält der Fahrer ein optisches bzw. ein akustisches Warnsignal.

Sensoren mit Lichtlaufzeitmessung

Die Sensoren sind links und rechts vor der Hinterachse montiert. Sie reagieren bei Auftauchen eines Objekts. Es funktioniert bei Betätigung der Blinker wie ein Echolot, wobei die Entfernung zu einem Objekt mittels ausgesendeten und zurückgesendeten Lichts gemessen wird. Es verfügt über ein optisches Warnsignal.

Sensoren mit Ultraschall

Der Gefahrenbereich wird durch Ultraschallsensoren überwacht. Bei Erkennen eines Objekts wird der Fahrer optisch bzw. akustisch gewarnt. Es kann sowohl durchgehend während der Fahrt aktiviert werden, als auch durch Betätigung des rechten Blinkers.

Müllsammelfahrzeugen mit enorm hohem Sicherheitsstandard

Derzeit verfügen alle Müllsammelfahrzeuge der MA 48 über eine Rückfahrkamera und ein 7-Spiegelsystem: Ein EU-Front-Spiegel, zwei Bordsteinspiegel, zwei Rück- und zwei Weitwinkelspiegel – jeweils links und rechts. Dieses Standardsystem der MA 48 übertrifft bereits heute die gesetzlichen Vorgaben. Mit diesem System lassen sich tote Winkel bereits heute weitgehend ausschließen. Zusätzlich werden die LenkerInnen an einem eigenen Fahrsimulator geschult. Alle Müllsammelfahrzeuge verfügen zudem über eine Trittbrettsteuerung. Steht jemand am Trittbrett, begrenzt die Steuerung bei einer Fahrt nach vorne die Geschwindigkeit auf maximal 30 km/h und verhindert das Zurückschieben.

Der ÖAMTC geht in einer Aussendung davon aus, dass eine Typisierung von LKWs mit neuen Abbiegeassistenten erst ab Oktober 2019 möglich sein wird. „Wir hoffen, es gibt hier bald Klarheit bezüglich der technischen Anforderungen, sodass wir noch heuer mit der Umsetzung starten können“, so Sima abschließend.

