Basel: News 2019/20 aus der Kulturstadt am Rhein

Neue Konzepte mischen die Hotellerie auf: Der Trend geht zu spezialisierten Boutique Hotels. Zudem wird ein neues 5*-Hotel sowie ein Erweiterungsbau der Fondation Beyeler erwartet.

SET Hotel.Residence by Teufelhof Basel ab Juni 2019: Individuell, modern und "customized"

Das neue SET Hotel.Residence by Teufelhof Basel setzt auf noch mehr Individualität und Modernität: Modern, weil die 21 Doppelzimmer, 11 Studios und 4 Appartements mit experimentellen Designklassikern eingerichtet sind. Individuell, denn die Gäste sollen den Dienstleistungsgrad selber wählen – zwischen Vollpension oder privatem Apartment, eigener Bar im Zimmer oder Drinks in der Lobby. Zwischen VIP-Empfang vor Ort oder "No contact"-Lösung mit Check-in via Smartphone. "Customized" ist das Stichwort, also massgeschneidert auf die Wünsche der Gäste.

ArtHouse ab Dezember 2019: Junge Kunst für junge (und junggebliebene) Gäste

Das Designhotel ArtHouse in der Steinenvorstadt öffnet seine Pforten im Dezember 2019. Im fünfstöckigen Gebäude mit 36 Zimmern im Mittelklassebereich soll ebenfalls Platz für junge Kunst entstehen, besonders im Bereich Urban Art. Das Hotel zielt mit seinem Konzept auf ein jüngeres, junggebliebenes und kulturinteressiertes Publikum ab. Gastgeber ist übrigens der Walliser Hotelier Daniel F. Lauber, der auch das "Cervo" in Zermatt leitet.

Mövenpick Hotels & Resorts ab Januar 2020: Basel erhält ein zweites 5-Sterne-Hotel

Das neue Flagship-Hotel der Schweizer Hotelgruppe Mövenpick Hotels & Resorts soll ab 2020 sowohl Business-Gäste als auch Privatkunden anziehen. Das von den renommierten Basler Architekten Miller & Maranta entworfene Hotel auf insgesamt 19 Stockwerken entsteht auf dem Areal der Baloise Group, unmittelbar beim Bahnhof SBB. Geplant sind auf 155 Quadratmetern insgesamt 264 Zimmer und Suiten, ausgestattet mit zeitlosen Design-Klassikern.

Erweiterungsprojekt Fondation Beyeler aus der Feder des Pritzker Preisträgers Peter Zumthor

Die Chance zur Erweiterung ergibt sich nun durch den Erwerb des benachbarten Iselin-Weber-Parks. Der bisher private Park im Herzen von Riehen kann damit der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Das Projekt von Peter Zumthor umfasst drei kleinteilige Bauten, die sich dem Dorfcharakter von Riehen anpassen und sich harmonisch in die umliegende Landschaft integrieren.

