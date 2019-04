Arbeiterkammer Oberösterreich: Start in die neue Funktionsperiode

Pressekonferenz

Linz (OTS) - Nach der AK-Wahl 2019 konstituiert sich die Vollversammlung der Arbeiterkammer Oberösterreich am 7. Mai neu, um die Arbeit für die nächsten fünf Jahre im Parlament der Arbeitnehmer/-innen aufzunehmen.

Aus diesem Anlass lädt der aktuelle amtierende und designierte künftige Präsident Dr. Johann Kalliauer zur Pressekonferenz am Mittwoch, 8. Mai 2019, 11 Uhr in die Arbeiterkammer Linz, Volksgartenstraße 40, 5. Stock, Seminarraum 3 . Er wird zurückblicken auf die vergangenen fünf Jahre Arbeitnehmerpolitik in Oberösterreich unter seiner Präsidentschaft und Stellung beziehen zu den Schwerpunkten der bevorstehenden Funktionsperiode.

Unter dem Titel Arbeiterkammer Oberösterreich: Start in die neue Funktionsperiode steht Ihnen Präsident Dr. Johann Kalliauer als Gesprächspartner zur Verfügung.

Rückfragen & Kontakt:

Arbeiterkammer Oberösterreich

Ulrike Mayr, MSc

+43 (0)50/6906-2193

ulrike.mayr @ akooe.at

ooe.arbeiterkammer.at