Conrad Seidls Bier Guide 2019 feiert Jubiläum

Der Bierpapst dokumentiert die Höhepunkte der Bierkultur – vom traditionellen Biergarten zum modernsten Craftbier

Linz/Wien (OTS) - Wo gibt’s gutes Bier? Diese Frage stand im Jahr 2000 als erster Satz in Conrad Seidls ersten Bier Guide – er hat sie damals auf 194 Seiten beantwortet. 20 Ausgaben später ist der Guide auf mehr als den doppelten Umfang angewachsen, auf 452 Seiten stellt er nicht nur die wichtigsten Bierinnovationen vor, sondern auch die Besichtigungs- und Ab-Hof-Verkaufsangebote der in zwei Jahrzehnten ebenfalls auf einen vielfachen Umfang gewachsenen Brauereiszene und natürlich wieder an die 1200 Bierlokale, in denen man unter insgesamt rund 5.300 Bierangeboten wählen kann. Der Bier Guide beinhaltet zudem ein Verzeichnis der bestsortierten Bier-Shops.

Der Bier Guide 2019 wurde am 25. April im Schweizerhaus (Wien) sowie am 30. April im Casino Linz vorgestellt. Im Casino Linz erfolgte zudem die Ehrung der besten Bierwirte Österreichs, Biershops sowie Bierinnovationen aus dem Bier Guide 2019.

Top-Empfehlungen aus Conrad Seidls Bier Guide 2019:

Burgenland: Hopfen & Soehne, Eisenstadt

Kärnten: Hotel Prägant, Bad Kleinkirchheim

Niederösterreich: Denkenhof, Kilb

Oberösterreich: Fruhstorfer, Oberthalheim

Salzburg: Markterwirt, Altenmarkt

Steiermark: Bierapotheke, Murau

Tirol: Jati, Sölden

Vorarlberg: Löwen Tisis, Feldkirch

Wien: Bierraum, Wien XVII

Mikrobrauerei des Jahres: Anton Paar Sudhaus, Graz

Biergeschäft: Bier Welt Tirol, Innsbruck

Biergarten des Jahres: Donaubräu, Wien

Conrad Seidls Bier Guide 2019: 452 Seiten, 23.000 Stück, 14,90 Euro, ISBN: 978-3-903254-15-2, MN-Anzeigenservice GmbH

