Floridsdorf: Konzert „70 Jahre Musikverein Leopoldau“

Wien (OTS/RK) - Ein guter Tipp für die Freundinnen und Freunde der Wiener Blasmusik: Seit 1949 besteht der „Musikverein Leopoldau in Wien Floridsdorf“ und das heurige 70-Jahre-Jubiläum wird am Freitag, 3. Mai, mit einem stimmungsvollen Konzert im Festsaal des Bezirksmuseums Floridsdorf (21., Prager Straße 33, Mautner Schlössl) gefeiert. Das Programm hat den Kurzweil verheißenden Titel „Auch so klingt Blasmusik“. Um 19.00 Uhr beginnt das konzertante Jubiläumsfest. Der Eintritt ist frei. Spenden der Zuhörerschaft werden erbeten. E-Mails an den Verein: postmaster@musikverein-leopoldau.com.

Auskünfte über kommende Kultur-Initiativen in dem Museum, vom Arien-Abend für Erwachsene bis zur „Klassik Cool!“-Matinee für Kinder, erteilt der ehrenamtlich eingesetzte Leiter, Ferdinand Lesmeister, unter der Rufnummer 0664/55 66 973. E-Mails an den Museumsverantwortlichen: bm1210@bezirksmuseum.at.

