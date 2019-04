Festnahme nach schwerer Körperverletzung

Wien (OTS) - Datum: 29.04.2019

Uhrzeit: 15:05 Uhr

Adresse: 5., Margaretengürtel

Aus bislang unbekannter Ursache gerieten in einer Straßenbahn zwei türkische Staatsbürger in Streit. Die Auseinandersetzung eskalierte und der 42-jährige Tatverdächtige attackierte seinen 37-jährigen Kontrahenten mit einem Stanley-Messer im Gesicht, wodurch dieser eine Schnittwunde an der Wange erlitt. Bei der Station am Margaretengürtel stiegen beide Männer aus. Weil der mutmaßliche Täter das Messer nach wie vor in der Hand hatte, wurde er von einem 46-jährigen Passanten zu Boden gebracht und fixiert. Beamte der Bereitschaftseinheit, die gerade in diesem Moment zufällig vorbeikamen, bemerkten den Vorfall, nahmen den Tatverdächtigen fest und stellten das Tatmesser sicher. Das 37-jährige Opfer wurde zur weiteren medizinischen Behandlung von der Rettung in ein Krankenhaus gebracht. Der Tatverdächtige wurde wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung angezeigt.

