OCG Veranstaltung Horizonte Spezial zur Umsetzung des NIS-Gesetzes

Wien (OTS) - Die Veranstaltungsreihe Horizonte Spezial zu aktuellen IT-Themen der Österreichischen Computer Gesellschaft (OCG) widmet sich am Montag, 06.05.2019, der Umsetzung des neuen Netz- und Informationssystemsicherheitsgesetzes (NISG), das unmittelbar vor dem Jahresende 2018 in Kraft getreten ist, wobei die Veröffentlichung der begleitenden Verordnungen durch das BKA und das BMI unmittelbar bevorstehen. Das NIS-Gesetzt bringt nationale Bestimmungen zu Sicherheit im Internet in Einklang mit der bestehenden EU-Richtlinie. Neben administrativen Anforderungen und Meldeverpflichtungen, befasst sich das Gesetz mit den Sicherheitsvorkehrungen, die Betreiber wesentlicher Dienste, Anbieter digitaler Dienste sowie Einrichtungen der öffentlichen Verwaltung zu erfüllen haben.

Bei Impulsreferaten und einer anschließenden Paneldiskussion werden Expertinnen und Experten darüber informieren, wer von der neuen Gesetzgebung betroffen ist und was auf Betroffene zukommt. Vertreterinnen und Vertreter der ISMS-Zertifizierungsstelle in der OCG sowie Gernot Goluch vom BMI/BVT werden Einblicke in die Details der operativen Umsetzung des NIS-Gesetzes geben.

In der Veranstaltung soll auch aufgezeigt werden, wie in Teilsektoren (etwa Energieversorger) branchenspezifische Sicherheitsstandards erarbeitet und zur Umsetzung gebracht werden können. Die OCG wird ausgehend von den Anforderungen der ISO/IEC 27001 Norm auf die notwendigen Zusatzaspekte eingehen, die eine Zertifizierung gemäß den Anforderungen des §17 Abs. 3 NISG ermöglichen würde. Ziel ist es, eine höhere Resilienz und langfristige Verfügbarkeit im Bereich der kritischen Infrastruktur zu erreichen.

Mit der länderübergreifenden EU-Richtlinie soll die Resilienz gegenüber Cyberattacken und terroristische Angriffe erhöht werden. Die OCG hält das NIS-Gesetz für einen wichtigen Schritt, um in Krisenfällen besser vorbereitet zu sein und bei Störungen schneller wieder in den Regelbetrieb zu kommen.

Das Gesetz schreibt zudem vor, dass betroffene Stellen eine Zertifizierung innerhalb von drei Jahren durch sogenannte „Qualifizierte Stellen“ erwerben. Die OCG strebt an, neben ihrer bestehenden Akkreditierung für ISMS-Zertifizierungen auch eine der akkreditierten Zertifizierungsstellen für Betreiber wesentlicher Dienste zu werden.

OCG Horizonte

OCG Horizonte ist eine kostenlose Veranstaltungsreihe, bei der seit 2012 aktuelle IT-Themen und Trends in Form von Vorträgen oder Podiumsdiskussionen behandelt werden.

Im Jahr 2019 setzen wir mit OCG Horizonte Spezial in den Netzwerkveranstaltungen den Schwerpunkt auf Informationen zu neuen gesetzlichen Vorgaben. Gemeinsam mit Expertinnen und Experten wird darüber informiert, was konkret auf welche Art und Weise im IT-Bereich umgesetzt werden muss und welcher zeitliche Rahmen dafür zur Verfügung steht.

Termin

Wann: Montag, 6. Mai 2019, 17:00 Uhr

Wo: Österreichische Computer Gesellschaft, Wollzeile 1, 1010 Wien

Thema

Das neue Netzinformationssystemsicherheitsgesetz (NIS Gesetz) - was kommt auf Betroffene zu?



Umsetzung der Richtlinie in Österreich

Wer ist betroffen und was kommt auf die Betroffenen zu?

Link zum NIS Gesetz.

Über die Österreichische Computer Gesellschaft (OCG)

Die Österreichische Computer Gesellschaft (OCG) ist ein gemeinnütziger Verein und wurde 1975 zur Förderung der Informatik und IKT (Informations- und Kommunikationstechnologien) gegründet. Die OCG hat heute rund 1.400 Mitglieder und versteht sich als Plattform, um Gesellschaft, Wissenschaft und Wirtschaft im Sinne der Förderung der Informatik zu verbinden. Um IT-Kompetenz zu fördern und zu zertifizieren, bietet die OCG verschiedene Produkte und Leistungen. Seit 1997 agiert die OCG als Zertifizierungsstelle für den ECDL, den Europäischen Computer Führerschein. Zum IKT-Bildungs-Schwerpunkt zählen Schüler-Wettbewerbe, wie der Biber-der-Informatik, der computer creative wettbewerb (ccw) sowie die Informatik-Olympiade. Ein großer Fokus liegt auf dem IT-Security-Bereich: Die OCG ist Zertifizierungsstelle für die Norm ISO/IEC 27001, den Standard zur Zertifizierung von Informations-Sicherheits-Managementsystemen (ISMS).

Weitere Informationen unter http://www.ocg.at

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Computer Gesellschaft (OCG)

Irina Scheitz

Tel.: +43 1 5120235-60

irina.scheitz @ ocg.at

www.ocg.at