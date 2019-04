Favoritnerinnen und Favoritner am Wort. Ideen fürs gute Zusammenleben im Bezirk gesucht

Wien (OTS) - Vergangene Woche startete am Viktor Adler Markt Platz die erste von drei Veranstaltungen der Reihe „Reden wir über Vielfalt. Reden wir über Favoriten“. Auf Stehtischen konnten Favoritnerinnen und Favoritner miteinander ins Gespräch kommen und sich über ihren Bezirk austauschen.

„Favoriten hat 204.000 Einwohner und ist damit die viertgrößte Stadt Österreichs. Die Leute einzuladen, miteinander ins Gespräch zu kommen, ist natürlich sinnvoll und leistet einen Beitrag zu mehr Lebensqualität“, erklärte Marcus Franz Bezirksvorsteher von Favoriten bei der Auftaktveranstaltung von „Reden wir über Vielfalt. Reden wir über Favoriten“, einer Veranstaltung des Bezirks in Kooperation mit der Abteilung für Integration und Diversität der Stadt Wien (MA 17).

Von den Ziegelböhm bis heute

Im 19. Jahrhundert arbeiteten viele Menschen aus den damals österreichischen Kronländern Böhmen und Mähren, dem heutigen Tschechien, in den Ziegelfabriken von Favoriten. In den 50er und 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts fanden viele für die boomende österreichische Industrie angeworbene Arbeiterinnen und Arbeiter aus dem damaligen Jugoslawien und der Türkei in Favoriten eine neue Heimat. Noch heute ist Favoriten ein Anziehungspunkt, weil man hier leben und arbeiten kann – und es viel Grünraum und Lebensqualität gibt.

Offenes Ohr für die Menschen

„Wir wollen wissen, was die Menschen bewegt. Wir wollen Anliegen aufnehmen und offen und faktenbasiert darüber sprechen“, sagt Stefan Almer, Regionalstellenleiter der MA 17. MitarbeiterInnen der Bezirksvorstehung, der Stadt Wien und der Wiener Polizei und sammeln in den kommenden Monaten auf belebten Plätzen die Themen, Ideen und Anliegen der Favoritnerinnen und Favoritner. „Auf die Menschen zuzugehen, sie einzuladen miteinander zu reden und Gedanken auszutauschen, ist sicher etwas, das von vielen positiv angenommen wird“, so Franz abschließend.

Nächste Termine

Troststraße 11a

Donnerstag, 23.05.2019, 16 – 18 Uhr

Per Albin Hansson Siedlung

Dienstag, 25.06.2019, 16 – 18 Uhr

