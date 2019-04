VSStÖ ad Direktauszahlung der Familienbeihilfe: Grundlegende Beihilfenreform längst überfällig!

Das Beihilfensystem muss sich endlich an den Lebensrealitäten von uns Studierenden orientieren!

Wien (OTS) - Der Verband Sozialistischer Student_innen (VSStÖ) sieht die heutige Vertagung des Entschließungsantrags im Familienausschss betreffend der längst überfälligen Direktauszahlung der Familienbeihilfe für Volljährige äußerst kritisch.

„Die Aufgabe eines Beihilfensystems ist es, allen Studierenden, unabhängig von sozialer Herkunft, Nationalität oder Geschlecht, ein Studium zu ermöglichen. Diese wird aktuell jedoch ganz und gar nicht erfüllt: Das Beihilfensystem ist löchrig und viele von uns Studierenden, die finanzielle Unterstützung brauchen, erhalten diese nicht.“, so Dora Jandl, Spitzenkandidatin des VSStÖ und Sozialreferentin der Österreichischen Hochschüler_innenschaft.

„Die Familienbeihilfe ist neben der Studienbeihilfe eine von zwei allgemeinen Unterstützungen; prinzipiell anspruchsberechtigt sind die Eltern der Studierenden. Voraussetzung für die Direktauszahlung der Familienbeihilfe ist allerdings noch immer die Zustimmung der Eltern bwz. Anspruchsberechtigten und ein Antrag beim Finanzamt. Gerade jenen Studierenden, die sich in Unterhaltsstreitigkeiten mit ihren Eltern befinden, wird durch die derzeitige Gesetzesregelung weiterhin die Familienbeihilfe verwehrt bleiben. Weiters besteht die Möglichkeit der Eltern, die Direktauszahlung der Familienbeihilfe jederzeit zu widerrufen. Damit wird den Eltern ein großes Druckmittel gegenüber ihren volljährigen Kindern gegeben.“, erklärt Jandl.

„Durch unsere eigenen Erfahrungen an den Hochschulen und unsere Beratungsarbeit als VSStÖ in den Sozialreferaten verschiedener Hochschulen und auf Bundesebene kennen wir die Probleme, mit denen Studierende kämpfen müssen, und setzen mit unseren Forderungen genau dort an. Wir fordern eine wirkliche direkte Auszahlung der Familienbeihilfe an alle volljährigen Kinder, auch ohne Unterschrift der Eltern. Nur so können Studierende finanziell unabhängig sein!“, plädiert Jandl.

„Wir Studierende haben ein Recht auf eine Beihilfe, die es uns ermöglicht, uns auf das Studium konzentrieren zu können. Mithilfe derer wir ohne Existenzängste leben können und nicht neben dem Studium arbeiten müssen. Studieren muss allen möglich gemacht werden!“, so Jandl abschließend.

