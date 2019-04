ASFINAG 4: Aufräumarbeiten nach Lkw-Brand im S 1 Tunnel Rannersdorf laufen auf Hochtouren

Schadensbegutachtung läuft parallel; Dauer der Sperre derzeit noch nicht absehbar

Wien (OTS) - Heute in den frühen Morgenstunden hat aus ungeklärter Ursache ein Lkw im Tunnel Rannersdorf auf der S 1 Wiener Außenring Schnellstraße in Fahrtrichtung Vösendorf Feuer gefangen. Die S 1 war rund zwei Stunden zwischen Vösendorf und Schwechat in beiden Richtungen für den Verkehr gesperrt. Nach dem „Brand aus“ wurde die Fahrtrichtung Schwechat wieder für den Verkehr frei gegeben. In Fahrtrichtung Vösendorf blieb die S 1 weiterhin bis mittags total gesperrt. Die Bergung des völlig ausgebrannten Lkw konnte erst am frühen Nachmittag abgeschlossen werden. Derzeit laufen die Reinigungsarbeiten der Fahrbahn im Tunnel.

Parallel dazu prüfen ASFINAG- und externe Experten den Beton der Tunneldecke im Umkreis des Brandherds, um eingrenzen zu können, wie weit die Baustruktur beschädigt ist und saniert werden muss. Auch die Fahrbahn ist beschädigt und muss teilweise erneuert werden, so wie die gesamte Sicherheitstechnik, die durch den Brand auf einer Länge von 600 Metern zerstört wurde.

Das endgültige Ergebnis der entstandenen Schäden und notwendigen Sanierungsmaßnahmen sowie der eventuell damit verbundenen weiteren Sperre des Tunnel Rannersdorf, wird von der ASFINAG für morgen Dienstag, 30. April nachmittags erwartet.

Bis auf weiteres bliebt daher der Tunnel Rannersdorf auf der S 1 in Fahrtrichtung Vösendorf für den Verkehr gesperrt. Die großräumige Umleitung führt über die A 4 Ost Autobahn und die A 23 Südosttangente. Örtlich kann der Tunnel für Pkw zwischen den S 1 Anschlussstellen Schwechat Süd und Rannersdorf umfahren werden.

Rückfragen & Kontakt:

AUTOBAHNEN- UND SCHNELLSTRASSEN-FINANZIERUNGS-AKTIENGESELLSCHAFT

Alexandra Vucsina-Valla

Pressesprecherin für Wien, NÖ und Burgenland

Mobil: +43 664-60108 17825

alexandra.vucsina-valla @ asfinag.at

www.asfinag.at