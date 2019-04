Vielfalt zum Erleben: Events im Hotel Ansitz Plantitscherhof

Anders. Besonders. Liebevoll. Im Hotel Ansitz Plantitscherhof mitten im Villenviertel von Meran erwarten Gäste täglich Erlebnisse der besonderen Art.

Meran (OTS) - Ganz in diesem Sinne veranstaltet das 5-Sterne-Hotel vielfältige Events im eigenen Haus, die zusätzlich genussvolle, kreative und spannende Akzente im Urlaub setzen. Von legeren Zigarrenabenden, Malkursen, Einblicken in die Fotografie bis zu exquisiten Weinverkostungen und Oldtimer-Nostalgie…



Genussvoll: Zigarren & Wein-Events



Genuss kennt viele Zutaten. Im Plantitscherhof zählen dazu auch Zigarren. So fand am 11.4. und findet am 5.12. das Davidoff Cigar & Dinner als Kombination von Zigarrengenuss und kulinarischer Verwöhnkunst statt. Und am 9.11. trifft beim Cigars- &-Whiskey-Abend die rauchige Würze hochwertiger Destillate auf intensive Zigarren-Aromen. Zusätzlich können Gäste jeden letzten Samstag im Monat an einem gemütlich zwanglosen Zigarrenabend in bester Gesellschaft teilnehmen. Daneben wird im Ansitz Plantitscherhof, das zum erlesenen Kreis der Vinum Hotels Südtirol gehört, besonders das Kulturgut Wein mit großer Leidenschaft gepflegt, wie z. B. vom 3.6. – 6.6. beim Event „Wein. Kunst. Musik.“. Bei diesem mehrtägigen Ereignis, bei dem jeder Tag individuell gebucht werden kann, kommen Teilnehmende in den Genuss von einzigartigen Verkostungen und Präsentationen, so zum Beispiel den eines 10 Jahre alten Sassicaia aus der Magnum, um nur ein Highlight zu nennen. Eingeladen sind unter anderem Winzer aus dem Piemont vom Weingut Marcarini sowie Innerhofer Hansi vom Weingut Capeland in Südafrika. Passend zur Verkostung erleben Gäste ein abwechslungsreiches und spannendes Rahmenprogramm mit einem Ausflug in die Weinberge, einer Kunstausstellung im Garten und musikalischen Schmankerln. Ein Event perfekt für Weinkenner auf der Suche nach etwas Einzigartigem.

Alles rund um Oldtimer



Die nostalgischen Fahrzeuge sind eine besondere Passion des Plantitscherhofs. Verschiedene Events laden dazu ein, sich im Urlaub ganz der Oldtimer-Leidenschaft hinzugeben und eindrückliche Erlebnisse beim stilvollen Cruisen durch die idyllische Südtiroler Landschaft zu machen. So etwa beim beim 1. Pagoda Classic Südtirol vom 11. – 18.05. oder beim 1. Dolomiten Classic am 14.06. Weitere Termine für Oldtimer-Freunde sind der 6.07 beim 3. Meran Sommer Classic und der 7.09. beim 7. Meran Classic. Eine genussvolle Kombination von Wein und Oldtimer-Charme erlebt man zudem beim 3. Vinum Classic Südtirol am 19.10.

Kreative Einblicke in Malerei & Fotografie



Dank der Harmonie aus mediterranem Flair und alpinem Lifestyle steht Meran für Lebensfreude und Abwechslung pur. Kein Wunder, dass sich das mit Kreativität und Kunst in Verbindung bringen lässt und die einmalige Atmosphäre auch ein Stück mit nach Hause bringt. Im März und Anfang April fand deshalb im Plantitscherhof ein Malkurs mit der Künstlerin Ulrike Pistora statt, um sich im kreativen, freien und künstlerischen Schaffen zu verwirklichen. So bunt wie die vielen Blumen Merans sah dann auch die eigene Leinwand aus. Weitere Malkurse sind für 8. bis 10. 07. sowie 26. bis 27.08. geplant. Und um das perfekte Foto von einem besonderen Urlaubserlebnis einfangen zu können, wird am 27.06. und 3.09. ein Fotocoaching mit Alfred Tschager im botanischen Garten von Schloss Trauttmansdorff angeboten, mit einer theoretischen und praktischen Schulung in die neuste Technik und Licht-Schatten-Spiele.



Anders. Besonders. Liebevoll. – Ganz nach diesem Motto wird im Hotel Ansitz Plantitscherhof bei zahlreichen Events mitten in Meran etwas Außergewöhnliches zum Erleben geboten, für ein deutliches Mehr an Urlaubsgenuss.

Kontakt:

Hotel Ansitz Plantitscherhof*****

Dantestr. 56

39012 Meran / Italien

T +39 0473 230577

info @ plantitscherhof.com

www.plantitscherhof.com

Rückfragen & Kontakt:

Oberhauser Consulting GmbH

Frau Gabriele Oberhauser

Olympiastrasse 17/6, A-6020 Innsbruck

+43 512 361 888 800

oberhauser @ oberhauser-consulting.at

www.oberhauser-consulting.at