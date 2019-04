Gedenkjahr 1989-2019

Schloss Weitra und Haus der Geschichte in St. Pölten laden ein

St. Pölten (OTS) - Seit September 2017 hat das Haus der Geschichte im Museum Niederösterreich in St. Pölten Schlüsselobjekte zum Fall des Eisernen Vorhangs ausgestellt. Ein ehemaliger Wachturm von der Grenze, das Flucht-Flugzeug von Jiři Rada oder der Mantel und die Zange des damaligen Außenministers Alois Mock. Die Sonderausstellung „Spionage!“ ab 6. September 2019 soll auch die Tätigkeit der Informationsdienste auf beiden Seiten des Eisernen Vorhangs beleuchten. Der Verein zur Dokumentation der Zeitgeschichte startet seine Sonderausstellung „Schauplatz Eiserner Vorhang“ im Schloss Weitra am 1. Mai 2019 um 11 Uhr mit einer prominent besetzten Podiumsdiskussion.

„Der Fall des Eisernen Vorhangs 1989 war ein prägendes Erlebnis für Niederösterreich“, erklärt Christian Rapp, wissenschaftlicher Leiter des Hauses der Geschichte im Museum Niederösterreich. „Insofern ist es nur logisch, dass wir zu diesem Thema unter anderem mit einem Zeitzeugen-Forum am 19. November einen Schwerpunkt setzen. Die Erfahrung aus dem Gedenkjahr zeigt uns, dass Kooperationen mit anderen historischen Einrichtungen ein Gewinn für unsere Besucherinnen und Besucher sind. In diesem Sinne freuen wir uns, mit dem Verein zur Dokumentation der Zeitgeschichte und Kurator Christoph Benedikter, der bei uns die Ausstellung zur Ersten Republik gestaltet hat, kompetente Partner haben“, so Christian Rapp.

„Es ist besonders reizvoll, historische Ausstellungen an den Originalschauplätzen zu gestalten“, erklärt Christoph Benedikter, Kurator der Ausstellung „Schauplatz Eiserner Vorhang“ im Schloss Weitra, die ab 2. Mai zu sehen ist.

Der Verein zur Dokumentation der Zeitgeschichte und das Haus der Geschichte im Museum Niederösterreich laden alle Interessierten ein, das Gedenkjahr zum Besuch von Schloss Weitra und dem Museum Niederösterreich in St. Pölten zu nützen. Details zu Dauerpräsentation und Sonderausstellung im Museum Niederösterreich gibt es unter www.museumnoe.at und zu Schloss Weitra unter www.schauplatz-eiserner-vorhang.at. Alle Aktivitäten zum Gedenkjahr sind unter www.noel.gv.at/gedenkjahr2019 zu finden.

Nähere Informationen beim Museum Niederösterreich unter 02742/9208090-911, Mag. Florian Müller, E-Mail florian.mueller @ museumnoe.at.

