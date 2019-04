„ZiB spezial“ mit PK und „ZiB 2“ mit dem Bundeskanzler zur Steuerreform

Am 30. April um 10.30 bzw. 22.00 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Bundeskanzler Sebastian Kurz, Vizekanzler Heinz-Christian Strache, Bundesminister Hartwig Löger und Staatssekretär Hubert Fuchs präsentieren am Dienstag, dem 30. April 2019, in einer gemeinsamen Pressekonferenz die Steuerreform. ORF 2 berichtet in einer „ZiB spezial“ ab 10.30 Uhr live über die entsprechende PK im Bundeskanzleramt.

Zur Steuerreform und der Diskussion darüber ist Bundeskanzler Sebastian Kurz ebenfalls am 30. April um 22.00 Uhr in ORF 2 zu Gast in der „ZiB 2“ bei Armin Wolf.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at