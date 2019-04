Abbiegeassistent - FPÖ-Hafenecker: „Grüne Verkehrsstadträtin ist auch für die Geschäftsgruppe ‚Verkehr‘ verantwortlich“

„Wiener Verkehrsstadträtin soll endlich ihren Job machen“

Wien (OTS) - „Mit Kopfschütteln“ reagierte der freiheitliche Generalsekretär und Verkehrssprecher NAbg. Christian Hafenecker auf die heutige Kritik der grünen Wiener Vizebürgermeisterin und Verkehrsstadträtin Maria Vassilakou an Verkehrsminister Norbert Hofer. „Mit der in Begutachtung befindlichen 32. Novelle zur Straßenverkehrsordnung wird den Städten erstmals die Möglichkeit gegeben, gefährliche Kreuzungen mit einem Rechtsabbiegeverbot für Lkw ohne Abbiegeassistenten zu erlassen. Für die entsprechende Verordnung ist der jeweilige Straßenerhalter verantwortlich - das ist nichts Neues und schon gar kein Abwälzen von Verantwortung auf die Gemeinden“, erklärte der FPÖ-Generalsekretär.

„Ich rate der Wiener Vizebürgermeisterin, einen Blick auf die offizielle Homepage der Stadt zu werfen. Dort ist nämlich zu lesen, dass Frau Vassilakou auch für die Geschäftsgruppe ‚Verkehr‘ verantwortlich ist. Es liegt somit an ihr, jene Kreuzungen zu bestimmen, wo ein solches Abbiegeverbot für Lkw ohne Assistenzsystem erforderlich ist. Sie alleine hat es damit in der Hand, ‚ob in Wien Geister-Lkw, die nirgends abbiegen dürfen, durch die Stadt brettern‘. Wenn Frau Vassilakou ihre Arbeit dann richtig macht, wird das auch nicht passieren“, betonte Hafenecker, der Vassilakou aber nahelegte, 'endlich ihren Job zu machen'.





