Vorschau auf den morgigen Gemeinderat

Wien (OTS/RK) - Morgen, am 30. April 2019, findet die 51. Sitzung des Wiener Gemeinderates in der laufenden Wahlperiode statt. Beginn ist um 9 Uhr mit der Fragestunde. Bürgermeister Michael Ludwig und die Stadträtinnen und Stadträte werden unter anderem zu folgenden Themen befragt: Aktionen rund um "100 Jahre Rotes Wien"; neuer Standort für die Sport & Fun Halle beim Ferry-Dusika-Stadion; Förderprogramm "Wien Digital"; Abbiegeassistenten für den Fuhrpark der MA 48; Formel-E-Rennen in Wien.

Im Anschluss findet die Aktuelle Stunde statt zum Thema "Weltweiter Schüler_innenstreik - Wien setzt mutige Schritte gegen die Klimakrise". Eingebracht wurde das Thema von den Grünen.

Danach bringt Frauenstadträtin Kathrin Gaal eine Mitteilung zum Thema "100 Jahre Frauenwahlrecht in Wien" vor.

Auf der Tagesordnung stehen außerdem der Bericht sowie der Minderheitsbericht der Untersuchungskommission betreffend "Klärung der Projekt-, Kosten- und Terminentwicklung des KH Nord". Der Gemeinderat behandelt zudem Subventionen an diverse gemeinnützige, wirtschaftliche und kulturelle Vereine, Flächenwidmungen sowie den Bericht zum Klimaschutzprogramm der Stadt Wien.

Berichterstattung



Die Rathauskorrespondenz wird über den Verlauf der Sitzung und die Redebeiträge wie gewohnt berichten. Die Sitzungen können zudem auch via Livestream im Internet verfolgt werden: https://www.wien.gv.at/gr-ltg-tv/wmintra-hd.html



Die Übertragung funktioniert auf Desktop-Computern genauso wie auf mobilen Geräten. Unterstützt werden die gängigen Systeme Windows, Mac, Android, iOS (iPhone/iPad) und Blackberry.



In der Informationsdatenbank des Wiener Landtages und Gemeinderates (INFODAT) unter www.wien.gv.at/infodat/ können Reden, Debattenbeiträge, Beschlüsse, Anfragen, Anträge, Gesetzesentwürfe und Landesgesetzblätter nach verschiedenen Kriterien abgerufen werden. Dabei wird Zugriff auf die zugehörigen Originaldokumente (sofern elektronisch vorhanden) geboten.



(Schluss) red



Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Stadtredaktion, Diensthabende/r Redakteur/in

01 4000-81081

dr @ ma53.wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse