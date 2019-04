VHS Quiz: Wer sind die schlauesten SeniorInnen Wiens?

Ab 7. Mai entlockt Starphysiker Werner Gruber den TeilnehmerInnen beim großen SeniorInnen-Quiz wieder Fachwissen

Wien (OTS) - Knifflige Fragen, motivierte Rateteams und ein prominenter Moderator sind die Zutaten, die das VHS SeniorInnenquiz seit über 30 Jahren zu einem beliebten Event für die Generation 50plus machen. Am 7. Mai geht es wieder los: An insgesamt sechs Terminen werden an unterschiedlichen Orten die Köpfe rauchen. Die Besten der Besten werden zum großen Finale am 26. November 2019 in den Dachsaal der VHS Wiener Urania eingeladen, wo das schlaueste SeniorInnen-Team Wiens gekürt wird.

Mit Teamgeist zum Quizsieger: Sozialer Aspekt im Vordergrund

Statt alleine um den Sieg zu raten, treten die SeniorInnen bei jedem Quiz-Termin zu viert an, ganz nach dem Motto „Geteiltes Wissen macht doppelt Spaß“! So können die TeilnehmerInnen als Team rätseln, sich beraten und gemeinsam über Erfolge freuen – so entstehen im Nebel der rauchenden Köpfe auch Freundschaften.

Wer nicht selbst als KandidatIn antreten, aber trotzdem dabei sein und sein Wissen teilen möchte, hat bei jedem der Quiztermine die Möglichkeit, im Publikum Platz zu nehmen und bei speziellen Fragen an die Publikumsrunde mitzuraten. So konnten 2018 an vier Terminen rund 900 SeniorInnen am Quiz teilnehmen.

Zugelassen sind bis zu sechs Teams, die sich 15 kniffligen Fragen aus unterschiedlichen Themenbereichen stellen müssen. Die Antworten darauf können zusammen in der Gruppe diskutiert und entschieden werden. Für die zwei Teams mit den meisten richtigen Antworten gibt es tolle Preise zu gewinnen. Aber nicht nur das: Das jeweilige Tagessiegerteam steigt automatisch ins große Finale auf.

Mitreißender Moderator, hochkarätige Jury

Moderiert wird das VHS SeniorInnenquiz von Publikumsliebling und Direktor der astronomischen Einrichtungen der Wiener Volkshochschulen, Werner Gruber. Als wandelndes Lexikon begeistert der Physiker und Autor regelmäßig tausende Menschen mit seiner populärwissenschaftlichen Aufbereitung der Alltagsphysik in Volkshochschulkursen, Kolumnen und bei Fernsehauftritten.

Als Jurymitglieder konnten Susanne Herbek, SeniorInnenbeauftragte der Stadt Wien, Michaela Pedarnig, Marketing-Leiterin der VHS und Reinhardt Badegruber, Leiter der Öffentlichkeitsarbeit und Leiter der Abteilung Sonderprojekte bei ORF Wien gewonnen werden.

Anmeldung

Wer mitmachen möchte, kann sich bis spätestens eine Woche vor dem Quiztermin anmelden – via Post oder in einem VHS Standort mittels Anmeldekarte, via Mail an seniorenquiz @ vhs.at, telefonisch unter Tel.: 01/891 74 – 100 310 oder online auf www.vhs.at/seniorenquiz

Termine

Wann: Dienstag, 7. Mai 2019, 16-18 Uhr

Wo: Schlosspark Fortuna, 12., Khleslplatz 6

Wann: Dienstag, 4. Juni 2019, 16-18 Uhr

Wo: Pensionisten-Wohnhaus Hohe Warte, 19., Hohe Warte 8

Wann: Dienstag, 18. Juni 2019, 16-18 Uhr

Wo: Pensionisten-Wohnhaus Mariahilf, 6., Loquaiplatz 5

Wann: Dienstag, 3. September 2019, 16-18 Uhr

Wo: Wohnpark Fortuna, 19., Weinberggasse 69

Wann: Donnerstag, 3. Oktober 2019, 16-18 Uhr

Wo: Pensionisten-Wohnhaus Neubau, 7., Schottenfeldgasse 25-27

Wann: Dienstag, 26. November 2019, 16-18 Uhr

Wo: VHS Wiener Urania, 1., Uraniastraße 1, Dachsaal

Mehr Informationen unter www.vhs.at/seniorenquiz

