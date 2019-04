Toto: Dreifachjackpot und Garantie 13er – exakt 100.000 Euro warten

Jackpots weiterhin beim Zwölfer und in der Torwette

Wien (OTS) - Zum dritten Mal in Folge gab es am Wochenende keinen Dreizehner, und dieser Dreifachjackpot fällt nun mit einem Garantie 13er zusammen. Das heißt, dass es in der nächsten Runde um exakt 100.000 Euro geht, denn Toto dotiert den Dreizehner Gewinnrang auf eben diese Summe auf.

Beim Zwölfer gab es ebenfalls keinen Gewinn, und das schon zum zweiten Mal in Folge. Somit wartet hier ein Doppeljackpot, bei dem es um eine Summe jenseits der 10.000 Euro gehen wird.

Und auch in der Torwette blieben die Töpfe in den ersten beiden Gewinnrängen weiterhin verschlossen, da es abermals niemandem gelang, auch nur vier Ergebnisse richtig zu tippen.

Annahmeschluss für die Runde 18A ist am Dienstag um 18.50 Uhr.

Quoten der Toto Runde 17B

3fachJP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 19.842,81 - 100.000 Euro warten JP Zwölfer, im Topf bleiben EUR 7.114,62 3 Elfer zu je EUR 288,00 16 Zehner zu je EUR 108,00 58 5er Bonus zu je EUR 12,40

Der richtige Tipp: 2 2 X 2 1 / 1 1 X 2 1 X X X X X 2 1 1

Torwette 1. Rang: JP zu EUR 39.932,64 Torwette 2. Rang: JP zu EUR 1.357,73 Torwette 3. Rang: 7 zu EUR 94,90 Hattrick: JP zu EUR 116.967,30 Torwette-Resultate: 2:+ 1:2 1:1 1:+ 1:0

