ORF SPORT + mit der ÖFB-Gala „100 Jahre ÖFB-Cup“

Weiters am 30. April: Ski- und ÖFB-Pressekonferenzen

Wien (OTS) - Programmhighlights am Dienstag, dem 30. April 2019, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen von der Pressekonferenz Ski alpin mit Marco Schwarz und Peter Schröcksnadel um 11.00 Uhr, von der Pressekonferenz vor dem UNIQA ÖFB-Cup-Finale um 14.30 Uhr und von der ÖFB-Gala „100 Jahre ÖFB-Cup“ um 19.00 Uhr, das „Judo-Bundesliga-Magazin“ 2019 um 20.15 Uhr, das „Sport-Bild“ um 20.30 Uhr und die Höhepunkte von den Staatsmeisterschaften im Kunstturnen Wolfurt 2018 um 21.00 Uhr.

Der dreifache WM-Medaillengewinner von Aare, Marco Schwarz, hat sich beim Kombinations-Super-G in Bansko Ende Februar das vordere Kreuzband und einen Riss des Innenmeniskus im linken Knie zugezogen. Der 23-jährige Kärntner informiert bei einer Pressekonferenz am 30. April in Wien über seinen aktuellen Gesundheitszustand und blickt bereits auf die kommenden Wochen und Monate voraus. Bei der Pressekonferenz dabei sind neben Marco Schwarz auch Prof. Peter Schröcksnadel (ÖSV-Präsident) und Carl Gabriel (UNIQA Group Sponsoring).

Reporterin ist Caroline Pflanzl.

Bei einer Pressekonferenz am 30. April in Klagenfurt zum UNIQA ÖFB-Cup-Finale stehen Marco Rose (Trainer FC RB Salzburg), Dietmar Kühbauer (Trainer SK Rapid), Andreas Ulmer (Kapitän FC RB Salzburg) und Stefan Schwab (Kapitän SK Rapid) den Medienvertretern Rede und Antwort.

Reporter ist Tono Hönigmann.

Einen Tag vor dem ÖFB-Cup-Finale zwischen FC RB Salzburg und SK Rapid wird bei einer Gala in Wien „100 Jahre ÖFB-Cup“ gefeiert.

Details unter http://presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen. Sendungen wie zum Beispiel das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ oder das „Golfmagazin“ können auch über die TVthek als Video-on-Demand abgerufen werden:

http://tvthek.ORF.at/programs/genre/Sport/1178.

(Stand vom 29. April, kurzfristige Programmänderungen möglich)

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at